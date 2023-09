Avant le grand week-end sportif, un différend avec Disney laisse des millions d’abonnés au câble dans le noir

Inscrivez-vous à notre e-mail Evening Headlines pour recevoir votre guide quotidien des dernières nouvelles Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit US Evening Headlines

Une société représentant près de 15 millions d’abonnés au câble et The Walt Disney Co. se sont mutuellement blâmés vendredi pour un différend qui a coupé les chaînes appartenant à Disney aux téléspectateurs à la veille d’un grand week-end sportif pour les fans de tennis et de football universitaire de l’US Open.

Le différend entre Disney et Charter Communications Inc. a entraîné la disparition brutale des chaînes ESPN, ABC, FX, National Geographic et Disney jeudi soir pour les abonnés Spectrum TV de Charter. ABC-TV a également été supprimé sur sept marchés, dont New York, Chicago et Los Angeles.

Le câblodistributeur et Disney ont déclaré que l’autre partie avait rejeté les extensions à court terme qui auraient permis aux abonnés Spectrum de conserver l’accès aux réseaux.

Les litiges entraînant de telles interruptions de service ne sont pas rares. Celui-ci semble plus important, à la fois en raison du nombre de réseaux et de clients impliqués et de la manière dont les entreprises sont aux prises avec un environnement commercial en évolution rapide.

La prise a été débranchée jeudi alors qu’ESPN diffusait un match de football universitaire entre la Floride et l’Utah, numéro 14, et ESPN2 diffusait l’US Open, y compris le match de deuxième tour entre les mieux classés Carlos Alcaraz et Lloyd Harris. Charter Spectrum compte 14,7 millions de clients du câble.

Chris Winfrey, PDG de Charter Communications, a déclaré qu’il reconnaissait que le moment n’était pas idéal pour les clients.

« Nous avons presque toujours évité ce genre de litiges et de perturbations de votre service », a déclaré Winfrey, s’adressant aux clients lors d’une conférence téléphonique vendredi. « Mais nous avons dû tracer une ligne dans le sable en votre faveur. »

Ces différends portent généralement sur le montant qu’un système de câble doit payer à une entreprise comme Disney pour la diffusion de ses stations. ESPN a traditionnellement les frais de distribution les plus élevés pour les câblodistributeurs. Selon S&P Global, Disney reçoit en moyenne 2,2 milliards de dollars par an grâce à son transport sur Spectrum dans le cadre de son accord de distribution de 2019.

Entre la coupure des câbles et la popularité croissante du streaming, Charter affirme avoir perdu 25 % de ses clients du câble au cours des cinq dernières années. Il recherche donc un accord plus flexible : permettant aux clients de commander certaines stations appartenant à Disney sans être obligés de les prendre toutes, et il souhaite que les services de streaming financés par la publicité soient inclus afin que les clients n’aient pas à les payer deux fois.

Mais Disney a déclaré vendredi que ses produits de streaming et de télévision n’étaient pas les mêmes.

« Bien que Charter prétende valoriser nos services destinés directement aux consommateurs, ils exigent ces services gratuitement », a déclaré Disney dans un communiqué. La société a déclaré qu’elle investissait plusieurs milliards de dollars dans du contenu exclusif pour ces applications de streaming.

Parmi les autres villes où Charter est le principal câblodistributeur, citons Dallas/Fort Worth ; Orlando Floride; Tampa, Floride ; Kansas City, Missouri ; Saint Louis; Cleveland ; Cincinnati ; Milwaukee ; et Las Vegas.

Disney s’est dit prêt à reprendre les négociations le plus rapidement possible.