Avant le 61e anniversaire de Mohanlal, Prithviraj Sukumaran partage des BTS invisibles encore de «  Lucifer  »

La superstar Mohanlal fête son anniversaire le 21 mai et aura 61 ans cette année. C’est encore un autre anniversaire de verrouillage pour la star, mais les internautes ont commencé à verser leurs vœux pour lui. Parmi les célébrités, le premier à le faire est l’acteur-cinéaste Prithviraj Sukumaran. Pour les non-initiés, Prithviraj a dirigé Mohanlal dans ses débuts de réalisateur ‘Lucifer‘sorti en 2019. auquel le’Drishyam‘acteur, Prithviraj a partagé une photo BTS du film à succès de 2019.

Sur la photo, Mohanlal et Prithviraj sont vus en train de regarder quelque chose avant que la superstar ne donne sa photo. Le ‘Ayyappanum Koshiyum‘acteur a écrit une douce légende qui se lisait comme suit: « C’était le premier jour de »Lucifer‘ tirer. Sans la pandémie, nous aurions dû tirer sur Empuraan maintenant. J’espère y arriver assez tôt. Joyeux anniversaire Stephen! Joyeux anniversaire AbRaam. Joyeux anniversaire Laletta! @mohanlal. «

Maintenant, les rôles se sont inversés car Mohanlal a enfilé le chapeau du réalisateur et Prithviraj jouera un rôle central dans ‘Barroz».

Plus tôt, selon les rapports dans The Quint, Prithviraj a confirmé son rôle dans ‘Barroz‘en déclarant: « Le film est unique en son genre … Mais en fin de compte, tout se résume à quelqu’un qui dépense de l’argent et fait preuve de conviction. »

‘Barroz: Nidhi Kaakkum Bhootham‘est basé sur le roman intitulé’Barroz: Gardien du trésor de D ‘Gama‘écrit par Jijo Punnoose. Le film met en vedette Mohanlal dans le rôle principal aux côtés de Shayla McCaffrey, Sara Vega et Rafael Amargo.

Le film a été diffusé en mars de cette année avec un grand événement organisé au Kerala.