Avant l’anniversaire des manifestations de masse, le dirigeant iranien n’exprime aucun regret

Près d’un an après le déclenchement de manifestations de masse en Iran, le président du pays, Ebrahim Raisi, a défendu la réponse de son gouvernement aux manifestations dans une interview avec NBC News, et a averti que ceux qui tenteraient de semer l’instabilité dans la République islamique paieraient un « prix élevé ». .»

Dans sa première interview avec une agence de presse occidentale depuis que la mort de Mahsa Amini en garde à vue a déclenché l’indignation du public l’année dernière, Raisi a déclaré à Lester Holt de NBC News que les troubles auraient été alimentés par les puissances américaines et européennes et que les forces de sécurité avaient traité les manifestants en de manière « pacifique ».

Interrogé sur les rapports sur les droits de l’homme selon lesquels l’Iran cherchait à faire taire les militants avant samedi, premier anniversaire de la mort d’Amini, Raisi a déclaré que son gouvernement était prêt à écouter les véritables manifestants mais ne tolérerait pas les tentatives de déstabilisation du pays.

« Soyez assurés que la République islamique d’Iran a toujours été prête à écouter (les) paroles des manifestants. Sur n’importe quelle question, nous sommes tout ouïe », a-t-il déclaré par l’intermédiaire d’un traducteur gouvernemental.

« Et ceux qui entendent abuser du nom de Madame Amini, sous prétexte d’être un agent des étrangers pour créer cette instabilité dans le pays, nous savons ce qui… leur arriverait. Et ils savent que mettre en danger la sécurité des personnes et la sécurité de la société engendrera un coût élevé. »

Samedi, cela fera un an qu’Amini, une femme de 22 ans originaire de la région kurde d’Iran, est décédée alors qu’elle était sous la garde de la police des mœurs iranienne pour avoir prétendument non-respect du code vestimentaire islamique obligatoire du pays.

La mort d’Amini le 16 septembre 2022 a déclenché une vague de manifestations à travers le pays qui s’est transformée en le plus grand défi lancé au régime théocratique depuis sa fondation en 1979. Les manifestants scandaient « Femme, vie, liberté », ainsi que des slogans anti-régime. des slogans, notamment « Mort au dictateur », et des symboles ciblés de la République islamique. Les femmes ont brûlé leurs foulards au mépris des lois qui obligent les femmes à couvrir leurs cheveux et leur corps.

Après des arrestations massives et une violente répression qui a coûté la vie à des centaines de personnes, les protestations ont fini par s’estomper au bout de plusieurs mois. Les groupes de défense des droits de l’homme affirment que les forces de sécurité ont tué plus de 500 personnes, dont des dizaines d’adolescents et d’enfants, et que des dizaines de milliers de personnes ont été arrêtées.

Raisi a cependant déclaré que les forces de sécurité faisaient de leur mieux pour traiter les manifestants de manière pacifique et faisaient la distinction entre les véritables manifestants et ceux qui recouraient à la violence pour attaquer le gouvernement ou la police.

Les Iraniens qui protestent « sont libres », a-t-il déclaré. «Mais ceux qui vont porter atteinte à la sécurité, nous ne l’avons pas permis. «

Il a ajouté que « ceux qui ont perpétré le terrorisme, qui ont tué des individus, qui ont attaqué la police et les forces de sécurité, qui ont causé des dégâts dans le pays, bien sûr, nous n’avons pas eu pitié d’eux ».

Raïssi a ensuite affirmé qu’il y avait toujours « la liberté d’expression » en Iran et la « liberté d’écriture et de presse », et que « dans nos déclarations, dans notre position, vous pouvez voir que tout le monde dans le pays est libre de faire ses déclarations ».

Les défenseurs des droits de l’homme, les observateurs de l’ONU et les groupes de défense de la liberté de la presse affirment que les autorités iraniennes ont sévèrement restreint l’accès à Internet après le début des manifestations, bloqué les applications de réseaux sociaux, arrêté des journalistes et cherché à punir toute critique publique du gouvernement.

Raisi a nié ces accusations et affirmé que les États-Unis et certains pays européens avaient tenté d’exploiter la mort d’Amini pour saper le gouvernement iranien.

« C’était une guerre hybride et une guerre cognitive. C’était une guerre politique. C’était une guerre économique, une guerre médiatique et une guerre psychologique contre la République islamique d’Iran », a-t-il déclaré. « Ils ne se souciaient pas de Madame Amini. «

Il a ajouté : « C’est une approche américaine. Ils déstabilisent le pays sous prétexte des droits de l’homme.»

La famille d’Amini a déclaré qu’elle était décédée des suites de coups portés à la tête et aux membres, mais les responsables gouvernementaux ont déclaré qu’elle était décédée des suites d’un problème de santé préexistant.

Raisi a qualifié la mort d’Amini d’« incident » et a déclaré que son gouvernement avait enquêté sur l’affaire rapidement et de manière approfondie. « La République islamique d’Iran a réagi rapidement et a suivi le problème. Afin d’enquêter sur l’incident, j’ai moi-même eu une réunion avec la famille de Madame Amini. »

Au lendemain des manifestations, qui se sont atténuées au début de cette année, de nombreuses femmes des villes iraniennes continuent de bafouer les lois qui imposent le port du foulard ou du hijab. Raisi a déclaré que le foulard faisait partie de la culture iranienne bien avant la révolution de 1979 et que la majorité des femmes respectaient la règle.

Il a déclaré que « la plupart des femmes iraniennes d’aujourd’hui portent le hijab » et « observent les principes islamiques ».

Raïssi a accusé les États-Unis et l’Occident de tenter de « politiser la question » et a critiqué la France pour une nouvelle mesure dans les écoles financées par l’État interdisant aux élèves de porter des abayas, des robes longues portées par les femmes musulmanes.

Malgré ce que Raïssi a qualifié de tentatives occidentales visant à faire pression sur l’Iran à propos de son code vestimentaire, « je crois qu’ils ont été vaincus dans ce domaine, et qu’ils le seront également à l’avenir », a-t-il déclaré.