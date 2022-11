Avant l’anniversaire de Shah Rukh Khan, la star de Pathaan charme en bleu avec Deepika Padukone sur une photo divulguée

Shah Rukh Khan fêtera son 57e anniversaire le mercredi 2 novembre et les fans ont commencé à le célébrer. Juste un jour avant l’anniversaire de SRK, une nouvelle photo des décors de l’acteur tant attendu Pathaan a été divulguée. Sur la photo, Khan avait l’air pimpant dans une chemise bleue avec un jean en denim. L’accompagnant, Deepika Padukone avait l’air grésillant, et les deux ont tourné pour une scène dramatique.

Eh bien, ce n’est pas la première fois que des photos et des moments de l’acteur de Sidharth Anand sont divulgués. Les premières affiches de Shah Rukh Khan, Deepika Padukone et John Abraham ont déjà été publiées par les cinéastes, suscitant l’enthousiasme des fans.

Le film réalisé par Siddharth Anand devrait faire ses débuts en salles le 25 janvier 2023 en hindi, tamoul et télougou. Après Chennai Express, Happy New Year et Om Shanti Om, Pathaan marque le quatrième couple à l’écran de Deepika et Shah Rukh Khan.

En plus de Pathaan, SRK apparaîtra dans les prochains films Dunki, réalisé par Rajkumar Hirani, avec Taapsee Pannu, et Jawan, réalisé par le cinéaste sud-indien Atlee, avec l’actrice sud Nayanthara, qui devraient tous deux sortir en salles le 2 juin. , 2023. En revanche, Deepika sera également vue dans le film pan-indien Project K avec Amitabh Bachchan et l’acteur Prabhas. Elle a aussi The Intern dans son minou en plus de ces choses.