Avant l’anniversaire de Priyanka Chopra, un aperçu des films les mieux notés de la star sur IMDb

Le 18 juillet, la star internationale à traits multiples Priyanka Chopra Jonas aura 39 ans. Avant son anniversaire, jetons un coup d’œil à certains de ses longs métrages les mieux notés sur IMDb, avec l’actrice dans un rôle principal.

Voici une liste de ses meilleurs films évalués par les utilisateurs d’IMDb, y compris où les regarder. Regarde:

– Barfi ! – Évaluation des utilisateurs IMDb : 8.1 Disponible en streaming sur Amazon Prime Video

Sorti en 2012, Barfi d’Anurag Basu suit la vie des personnages Barfi (Ranbir Kapoor), Jilmil (Priyanka Chopra Jonas) et Shruti Sengupta (Ileana D’cruz) naviguant entre amour et amitié.

– Le ciel est rose – Évaluation des utilisateurs IMDb : 7,6 Disponible en streaming sur Netflix

Le ciel est rose est basé sur l’histoire d’amour d’un couple qui s’étend sur 25 ans, racontée du point de vue de leur fille adolescente Aisha Chaudhary, qui a reçu un diagnostic de fibrose pulmonaire.

– Kaminey – Évaluation des utilisateurs IMDb : 7.4 Disponible en streaming sur Netflix

Priyanka Chopra incarne Sweety, une fille prise entre deux jumeaux, Charlie et Guddu, dans les entrailles sombres de la pègre de Mumbai. C’est un tison qui fait de son mieux pour garder Guddu, qu’elle aime, à l’abri des ennuis

– Baajirao Mastaani – Évaluation des utilisateurs IMDb : 7.2 Disponible en streaming sur Amazon Prime Video

Situé au XVIIIe siècle, le film est un drame d’époque où Priyanka joue le rôle de Kashibai, la première épouse du grand guerrier Bajirao (Ranveer Singh).

– Til White Tiger – Note des utilisateurs IMDb : 7.1 Disponible en streaming sur Netflix

Une adaptation du roman à succès d’Arvind Adiga du même nom, The White Tiger est un thriller qui vous gardera au bord de votre siège. Le pilote ambitieux d’une riche famille indienne utilise son esprit pour échapper à la pauvreté et atteindre le sommet en tant qu’entrepreneur.

Pendant ce temps, Priyanka Chopra Jonas a récemment participé à une séance de questions-réponses avec les fans d’IMDb et est devenue franche alors qu’elle partageait des moments mémorables lors du tournage de « The White Tiger », ses films préférés de la co-star Rajkummar Rao, sa liste de surveillance et la cuisine indienne qu’elle et son mari Nick Jonas sont friands de.

Chopra Jonas a recommandé 5 films et émissions dans sa conversation. Elle a dit : « J’adore ‘Unorthodox’. C’était incroyable. J’ai adoré ‘The Boys’, ‘The Queen’s Gambit’. J’ai adoré regarder ça. J’ai récemment regardé ‘Bridgerton’ – c’était génial, et il y a ce documentaire intitulé ‘Assassins’ que vous devriez regarder, c’était aussi incroyable. »

Sur sa cuisine indienne préférée, elle a révélé : « Eh bien, ma cuisine indienne préférée est la cuisine indienne faite maison. J’adore les ‘roti’, ‘dal’, les trucs de tous les jours, qui me manquent énormément. »

Sur le plan du travail, Priyanka a une gamme de films comprenant « Text For You », « Matrix 4 » et la série de thrillers bourrés d’action « Citadel ».