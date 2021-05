Avant l’anniversaire de la mort de Sushant Singh Rajput, Rhea Chakraborty partage sa « rhéalité »

Jeudi soir, l’actrice Rhea Chakraborty a profité de son compte Instagram pour partager quelques mots stimulants avec ses fans sur les réseaux sociaux. Dans une courte note sur le « gramme », Rhea parle de souffrance et de force tout en partageant sa « rhéalité » avec ses fans et ses followers.

Dans le message, Rhea a écrit: « De la grande souffrance vient une grande force! Vous n’aurez qu’à me faire confiance sur ce coup-là. Donnez-moi mon amour Rhea. » Elle a partagé la publication avec le hashtag, Rheality – le portemanteau est une combinaison de son nom et du mot réalité.

Les mots inspirants de Rhea arrivent quelques jours avant l’anniversaire de la mort de l’acteur Sushant Singh Rajput le 14 juin.

Sushant et Rhea sortaient ensemble depuis un certain temps avant qu’elle ne quitte son appartement à Mumbai le 8 juin.

Dans une interview avec India Today, on a demandé à Rhea si elle avait pris une « décision finale » de quitter Sushant lorsqu’elle est partie le 8 juin. On lui a également demandé des messages avec Mahesh le même jour, dans lesquels elle parlait de passer à autre chose. Elle a dit: « J’étais vraiment très bouleversée et blessée. Mujhe kaafi bura lag raha ki unhone mujhe rappel nahi kiya, unhone mujhe wapas nahi bulaya (je me sentais très mal qu’il ne m’ait pas rappelé ou ne m’ait pas demandé de revenir). C’est fini pour lui? Itna salut tha? Ki ab principal bimaar hoon toh aap nahi chahte mujhe? Naturellement, agar aapko koi bhi aisa bole, aapko bura toh feel hoga. Lekin yeh jo aap refer kar rahe hai, shayad iss conversation se iska koi lena dena hai nahi (Était-ce juste ça ? Maintenant que je ne suis pas bien, est-ce qu’il ne veut pas de moi ? Naturellement, si quelqu’un vous dit cela, vous vous sentirez très mal. Mais le message auquel vous faites référence n’avait peut-être rien à voir avec cette situation).

Le 14 juin, la star de « Chhichhore » a été retrouvée morte dans son appartement de Bandra.

À la suite de sa mort tragique et soudaine, le père de Sushant, KK Singh, avait déposé une plainte pour complicité de suicide contre Rhea. D’autres accusations telles que le blanchiment d’argent ont également été portées contre elle.

À la suite des inculpations, Rhea et son frère Showik Chakraborty ont été interrogés à plusieurs reprises par les autorités chargées de l’enquête, dont la CBI.

En fait, en septembre, Rhea a été arrêtée en vertu de la loi sur les stupéfiants et les substances psychotropes (NDPS) pour avoir prétendument acheté de la drogue. Elle a passé un mois dans la prison de Byculla, à Mumbai, avant d’être libérée sous caution.

Pendant tout ce temps, Rhea est restée à l’écart des médias sociaux et n’a fait aucune déclaration dans les médias. Cependant, en mars, elle a pris son compte Instagram à l’occasion de la Journée de la femme et a partagé une photo de sa main entrelacée dans la main de sa mère et a déclaré: « Maa et moi… ensemble pour toujours… ma force, ma foi, mon courage – ma Maa. »

Au cours des dernières semaines, Rhea a été vue s’engager sur les réseaux sociaux en publiant plus souvent des photos et des citations et en utilisant également la plate-forme pour amplifier les demandes des patients / de leurs proches touchés par COVID-19.