Avant l’anniversaire de la mort de Sushant Singh Rajput en juin, la sœur Shweta Singh Kirti part en retraite solitaire

Cela fera un an le 14 juin que Sushant Singh Rajput est décédé. L’acteur a été retrouvé mort dans son appartement en 2020, et depuis lors, sa famille et des millions de fans se battent pour sa justice. Avant cela, la sœur de Sushant, Shweta Singh Kirti, s’est rendue sur sa page Instagram et a déclaré qu’elle participerait à une retraite solitaire pendant tout le mois de juin.

Elle a partagé des photos de SSR et l’endroit où elle va rester. Shweta a écrit: « Je pars en retraite solitaire pendant tout le mois de juin dans les montagnes. Je n’aurai pas accès à Internet ou aux services cellulaires là-bas. »

Kirti a ajouté: « Un an de décès de Bhai sera consacré à chérir ses doux souvenirs en silence. Bien que son corps physique nous ait quittés il y a presque un an, les valeurs qu’il défendait perdurent … »

En novembre 2020, Shweta avait écrit une note indiquant à quel point Sushant lui manquait. Elle a déclaré: «J’ai traversé beaucoup de douleur et j’en souffre encore beaucoup. Le temps où je me sens autorisé à vivre une vie normale et normale, certaines des autres surfaces douloureuses font surface. Le processus de guérison est lent et nécessite de la patience. Si je continue de gratter ma plaie et de regarder si elle a guéri, cela ne fait qu’empirer les choses! Le frère que j’ai perdu, j’ai passé chaque seconde de mes jours de grandir avec. Il faisait partie intégrante de moi! Nous étions complets ensemble. Maintenant, il n’est plus, et il me faudra du temps pour le réaliser et vivre avec. «