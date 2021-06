Avant l’anniversaire de la mort de Sushant Singh Rajput, Ankita Lokhande fait son retour sur les réseaux sociaux après un « au revoir » temporaire

Il y a environ 10 jours, le 3 juin, Ankita Lokhande a fait un au revoir temporaire à ses abonnés en partageant un message qui disait « Ce n’est pas un au revoir, c’est à plus tard. » Aujourd’hui, dimanche, l’acteur a fait son retour sur les pages des réseaux sociaux en partageant une photo franche sur laquelle on a cliqué sur Marine Drive à Mumbai. Sur la photo, Ankita est vue en train de profiter de la belle mousson dans la ville et elle l’a postée avec une légende profonde.

L’acteur de ‘Pavitra Rishta’ a écrit : « La distance ne devrait pas avoir d’importance, parce qu’en fin de compte, nous sommes tous sous le même ciel. »

Plus tôt, alors qu’elle écrivait « à plus tard », cela ne s’est pas bien passé avec les internautes et ils l’ont traitée d’hypocrite. L’un des utilisateurs a écrit sa publicité avant l’anniversaire de la mort de Sushant Singh Rajput, décédé le 14 juin 2020.

L’utilisateur a commenté : » Ankita sait que l’anniversaire de la mort de la SSR approche à grands pas, publicité bohot pa liye SSR ke naam pe! Alors allons sous terre maintenant et revenons plus tard ! #hypocrite @lokhdeankita.

Plus tôt, lors d’une interaction avec Bollywood Bubble, Ankita a révélé qu’elle n’avait pas le « cran » d’écrire « Rest In Peace » pour Sushant.

Elle a déclaré: « Les gens ont commencé à me juger pour ne pas avoir mis sa photo le jour même de son départ. Qu’attendez-vous de nous ? Koi apna chala jaata hai toh hum kya photo daalte hai (Apposez-vous une photo immédiatement après le décès d’un être cher) ? Vous ne le croirez pas, jusqu’à aujourd’hui, je n’ai jamais posté de photos de Sushant avec ‘RIP’. Je n’ai pas le courage de mettre quelque chose comme ça pour lui. Parce que je ne peux pas dire, repose en paix, Sushant’. »