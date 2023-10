Avant la visite de Biden, les États-Unis offrent une assistance militaire « sans précédent » à Israël

JERUSALEM, Israël – Le président américain Joe Biden prévoit de se rendre en Israël mercredi. Cela fait partie de la politique de la corde raide aux enjeux élevés entre Israël, les États-Unis et l’Iran.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a expliqué l’une des principales raisons de la visite du président en déclarant : « Le président Biden soulignera notre message clair comme du cristal à tout acteur, étatique ou non, essayant de profiter de cette crise pour attaquer Israël. Ne le faites pas. À cette fin, il a déployé deux groupes de porte-avions et d’autres moyens militaires dans la région.»

Selon le Pentagone, environ 2 000 soldats américains pourraient être déployés pour soutenir Israël dans des rôles de renseignement et médicaux, « si Israël lance une incursion terrestre dans Gaza ».

En réponse, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a mis en garde contre une attaque préventive si Israël commençait une invasion terrestre de Gaza, et il a déclaré que le temps presse.

« Si les fenêtres d’opportunité limitées et extrêmement étroites dont disposent les Nations Unies et les acteurs politiques ne sont pas exploitées dans les heures à venir, l’ouverture de nouveaux fronts contre le régime sioniste est inévitable », a-t-il déclaré.

« Il y a donc un risque que la frontière se réchauffe encore davantage », a expliqué l’expert israélien en sécurité Ari Sacher, ajoutant qu’il « parlait à une de mes amies qui n’a pas pu venir travailler aujourd’hui parce qu’elle était debout jusqu’à 18 heures ». le matin. Elle vit dans le nord à côté d’une batterie d’artillerie et elle est restée debout jusqu’à 6 heures avec des tirs d’artillerie réguliers sur le Liban. Les choses sont chaudes et deviennent de plus en plus chaudes.

Sacher estime que le Hezbollah présente un défi militaire bien plus redoutable que le Hamas, et il a utilisé une analogie avec le baseball pour le décrire.

« Le Hamas est l’équivalent du ballon Triple-A, les Toledo Mud Hens », a-t-il déclaré. « C’est une bonne équipe. Mais le Hezbollah, ce sont les Red Sox de Boston. C’est une ligue majeure. Ils sont proches de leurs pairs, je les appellerais.

Pendant ce temps, le Hamas a publié des images d’une otage franco-israélienne, un acte que l’armée israélienne a qualifié de « terreur psychologique ». Le nombre total d’otages s’élève désormais à au moins 199.

Le ministère israélien des Affaires étrangères a publié ses propres images d’une autopsie d’Israéliens brûlés vifs par le Hamas.

Le Dr Chen Kugel, un expert légiste, s’est étouffé en décrivant l’horreur de l’examen. « Je suis médecin légiste depuis 31 ans », a-t-il déclaré. « J’ai l’habitude de voir des morts. Mais je n’ai jamais vu des gens réunis pendant qu’ils sont brûlés, essayant de s’embrasser. Je, je suis désolé. »

Les Forces de défense israéliennes ont déclaré Actualités CBN Le Hezbollah aggrave lentement la situation à la frontière nord. À la frontière sud de Gaza, le sergent-major des opérations spéciales Doron Keidar, fraîchement revenu des lignes de front, nous a dit que l’armée était prête.

« Ce que je peux vous dire, c’est que cette (brutalité) a fait, elle nous a unis – nous tous, à tous les niveaux, quels que soient nos programmes politiques avant que cela n’éclate, en nous réunissant – l’armée de l’air, les forces terrestres, la marine. Tout le monde vient et nous sommes prêts à faire notre part pour défendre notre pays et à nous serrer les coudes », a promis Keidar.