Avant la visite de Biden, le traitement réservé aux civils par Israël revêt une grande importance

Le traitement réservé par Israël aux civils à Gaza pose un dilemme de plus en plus profond pour l’administration Biden, alors que les responsables se bousculent pour illustrer un fort soutien à un allié clé des États-Unis suite à l’attaque brutale du Hamas, tout en étant aux prises avec un bilan humain croissant qui pourrait menacer le soutien international d’Israël et saper les propres mesures prises par l’Amérique pour protéger les non-combattants du danger.

Le sort des civils fait l’objet d’une attention internationale intense à l’approche de la visite prévue mercredi du président Biden en Israël, où le dirigeant américain soulignera son soutien au partenaire le plus proche de l’Amérique au Moyen-Orient, encore sous le choc de l’attaque surprise dévastatrice qui a tué au moins 1 400 personnes près de la frontière du pays. frontière avec la bande de Gaza.

Les autorités palestiniennes ont déclaré qu’au moins 500 personnes avaient été tuées mardi lors d’une frappe contre un hôpital bondé de la ville de Gaza, ajoutant une escalade dramatique au bilan qui dépassait déjà les 2 000 depuis que les forces israéliennes ont commencé à bombarder la zone densément peuplée avec des frappes aériennes après le mois d’octobre du Hamas. .7 assaut. Près d’un million de personnes ont reçu l’ordre de fuir vers le sud alors que les bombardements réduisent une grande partie du nord de Gaza en ruines et que les conditions se détériorent suite à la suspension par Israël de l’approvisionnement en eau et en électricité de l’enclave dirigée par le Hamas, posant un test supplémentaire pour Biden alors qu’il se rend au Moyen-Orient. .

Biden, dans un communiqué publié alors qu’il se rend en Israël, s’est dit « indigné » par l’explosion de l’hôpital. Les États-Unis, a-t-il déclaré, « défendent sans équivoque la protection de la vie civile pendant les conflits ». À son tour, le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas a annulé sa rencontre prévue avec Biden, et un sommet qui devait inclure Biden et les dirigeants égyptiens et jordaniens a également été annulé.

Le risque de pertes bien plus importantes lors de l’offensive terrestre attendue d’Israël contre le Hamas intensifiera probablement les défis que Biden, qui a positionné son administration comme un principal défenseur des normes mondiales au milieu de ce que les responsables américains qualifient d’attaques illégales et immorales de la Russie contre des civils en Ukraine. naviguer dans sa démonstration de solidarité avec Israël.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu s’est engagé à « démolir » le Hamas alors qu’Israël s’unit pour empêcher de nouvelles attaques.

Mais Kenneth Pollack, un expert du Moyen-Orient à l’American Enterprise Institute, a déclaré qu’Israël risquait de répéter les faux pas commis par l’Amérique à la suite du 11 septembre, lorsqu’une nation ébranlée a adopté une vaste réponse militaire et de renseignement qui a fini par s’aliéner de nombreux premiers partisans et a inspiré une nouvelle génération de sentiments anti-américains dans le monde entier.

« C’est la corde raide délicate que l’administration Biden doit parcourir. Ils doivent faire face à des gens qui sont comme nous il y a 22 ans », a déclaré Pollack. « Ils doivent à la fois sympathiser avec les Israéliens… et leur faire bénéficier de la sagesse de nos erreurs. »

Depuis le début du conflit, l’administration Biden a déclaré que la protection de la vie civile et l’aide humanitaire étaient une priorité, même si elle s’abstient de critiquer les tactiques israéliennes. Des responsables de l’administration, dont le secrétaire d’État Antony Blinken, ont fait pression Les dirigeants israéliens ont adopté ces derniers jours, avec des résultats mitigés, des mesures qu’ils espèrent minimiser les souffrances des civils, en concentrant leurs appels sur la facilitation de l’entrée de l’aide à Gaza.

Biden lui-même, un partisan de longue date d’Israël qui a publié une condamnation émotionnelle de « l’acte purement maléfique » du Hamas a promis un soutien sans réserve à l’objectif d’Israël d’anéantir le groupe. Mais le président et ses collaborateurs, confrontés à des pressions au sein du Parti démocrate pour freiner la violence, mettent également en garde Israël contre la réoccupation de Gaza et disent qu’ils s’attendent à ce qu’Israël adhère aux lois de la guerre.

La crise Cela complique les efforts en cours de l’administration Biden pour développer des garanties de grande envergure afin d’éviter la mort de civils en temps de guerre, un problème qui a harcelé les États-Unis pendant deux décennies de guerres contre-insurrectionnelles. Alors que le Pentagone a reconnu qu’au moins 1 300 civils ont été tués lors d’opérations contre l’État islamique en Irak et en Syrie, par exemple, les organismes de surveillance affirment que le véritable bilan est probablement bien plus élevé.

« Vous avez une administration qui s’est engagée très publiquement à améliorer la manière dont elle traite les dommages causés aux civils, y compris avec ses partenaires », a déclaré Annie Shiel, directrice américaine du plaidoyer au Center for Civilians in Conflict. « Et si les États-Unis ne veulent pas être fermes envers Israël concernant les dommages causés aux civils et leurs obligations, alors ces engagements semblent disparaître. »

L’année dernière, l’administration Biden a lancé une initiative unique en son genre pour prévenir, suivre et répondre aux victimes civiles causées par les opérations militaires américaines. Biden a également approuvé de nouvelles lignes directrices pour les transferts d’armes qui renforcent le rôle des droits de l’homme et du droit humanitaire international dans l’approbation de telles transactions. Plus récemment, le Département d’État a mis en place un processus unique en son genre pour répondre aux incidents présumés au cours desquels des pays alliés ont utilisé des armes fabriquées aux États-Unis contre des civils.

Les experts juridiques ont déclaré que l’expansion du soutien militaire américain à Israël entraîne de lourdes considérations pour les États-Unis, à mesure que les pertes palestiniennes augmentent. L’administration a déjà positionné deux porte-avions en Méditerranée orientale, envoyé une force opérationnelle amphibie dans la région et accéléré les expéditions de munitions et de missiles de défense aérienne. Selon les experts, la manière dont Israël utilise des armes d’origine américaine pourrait désormais avoir de nouvelles implications pour les États-Unis.

Israël est depuis longtemps le principal bénéficiaire de l’aide militaire américaine, recevant plus de 3 milliards de dollars par an.

Brian Finucane, qui a été avocat au Département d’État sous l’administration Obama, a déclaré que les considérations incluent les lois nationales régissant les ventes d’armes spécifiant que les armes américaines peuvent être vendues à d’autres pays dans le but de « légitime défense » et les lois internationales qui pourraient, en théorie, cela implique un donateur d’aide militaire à une nation qui viole ensuite les lois de la guerre avec ces armes.

Cette question fait écho aux débats internes qui ont eu lieu au plus fort de la guerre au Yémen, lorsque certains responsables américains ont averti que le soutien militaire américain à l’Arabie saoudite pourrait impliquer les États-Unis dans des frappes saoudiennes répétées contre des civils yéménites.

Alors que les responsables américains ont publiquement exprimé leur confiance dans le fait qu’Israël mènerait une campagne responsable, des frappes comme celle qui a frappé l’hôpital al-Ahli dans le centre de la ville de Gaza mardi devraient « au minimum susciter des questions difficiles » de la part des responsables impliqués dans l’approbation des ventes d’armes, Finucane. dit. Les autorités israéliennes ont imputé l’attaque à un groupe militant palestinien.

« Il est profondément problématique de simplement supposer qu’un partenaire étranger se conformera au droit de la guerre et que toutes les morts civiles seront accidentelles », a déclaré Finucane, qui est maintenant conseiller principal à l’International Crisis Group.

La situation pourrait également créer des défis diplomatiques plus larges pour Washington alors qu’il cherche à mobiliser le soutien mondial à Israël. Alors que les grandes puissances comme la Russie et la Chine ont déjà critiqué la tactique israélienne et appelé à un cessez-le-feu, les dirigeants européens ont jusqu’à présent cherché à illustrer leur solidarité.

Mais même eux sont confrontés à des difficultés pour s’adapter au contexte mondial du conflit, comme le démontre la réaction violente à laquelle la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a été confrontée après avoir exprimé vendredi sa pleine solidarité avec Israël sans mentionner également les victimes civiles à Gaza. En privé, les diplomates européens craignaient qu’elle ne sape le soutien mondial aux efforts de l’Europe pour aider l’Ukraine en semblant fermer les yeux sur la mort de civils palestiniens tout en soulignant les attaques de la Russie contre les Ukrainiens.

Les Nations Unies ont averti que le siège de l’enclave par Israël et son ordre d’évacuation pourraient violer le droit international.

La lutte de l’administration pour obtenir des mesures bénéficiant aux civils révèle les limites de l’influence américaine à un moment de crise régionale intense. Dans les premiers jours de la guerre, la première initiative humanitaire de l’administration Biden a été de négocier le passage en toute sécurité des civils palestiniens de Gaza vers l’Égypte en passant par la frontière de Rafah.

L’administration a rapidement abandonné ce plan après des consultations avec des partenaires arabes qui s’y étaient opposés, craignant que les Palestiniens en fuite ne puissent jamais retourner à Gaza – un obstacle majeur compte tenu de l’histoire douloureuse de générations de réfugiés palestiniens.

« J’ai entendu directement le président de l’Autorité palestinienne Abbas et pratiquement tous les autres dirigeants avec qui j’ai parlé dans la région, que cette idée est vouée à l’échec », a déclaré Blinken à al-Arabiya dimanche. « Nous pensons que les gens devraient pouvoir rester à Gaza, leur foyer. »

En conséquence, l’administration Biden a changé de tactique et a adopté l’idée d’établir des « zones de sécurité » à l’intérieur de Gaza. « Notre objectif est désormais d’aider à créer des zones de sécurité », a déclaré Blinken, au milieu d’une tournée régionale marathon, aux journalistes au Qatar. « Nous le faisons avec les principales organisations internationales. »

Jusqu’à présent, le projet américain de zones de sécurité ne s’est pas encore concrétisé.

Malgré une séance de négociation entre Blinken et le cabinet de guerre israélien qui a duré plus de sept heures du lundi soir jusqu’aux petites heures du mardi matin, les deux parties n’ont pu se mettre d’accord que « pour élaborer un plan » qui inclura la « possibilité de créer zones pour aider à garder les civils hors de danger », a déclaré Blinken après avoir quitté la réunion.

L’annonce ne comprenait aucun calendrier sur la date à laquelle cela serait établi ni aucun détail sur la manière dont de telles zones de sécurité pourraient fonctionner dans un territoire densément peuplé où civils et militants sont étroitement serrés les uns contre les autres.

Un autre message souligné par les dirigeants arabes est qu’un effondrement humanitaire à Gaza provoquerait la colère du monde musulman et pourrait potentiellement déstabiliser leurs propres populations.

Ces sentiments ont poussé les responsables américains à donner la priorité à l’envoi d’aide à Gaza lors des discussions avec le cabinet de guerre israélien – un défi humanitaire qui a pris plus de temps que tout autre sujet de la réunion, selon un responsable du Département d’État qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat. discuter d’un sujet sensible.

Mais même alors, les deux parties ont seulement convenu de continuer à travailler sur un plan « qui permettra à l’aide humanitaire des pays donateurs et des organisations multilatérales d’atteindre les civils à Gaza », a déclaré Blinken.

Alors que les discussions de Blinken avec les dirigeants arabes ont contribué à éloigner l’administration Biden de sa focalisation sur le déplacement des Palestiniens hors de Gaza – et vers une zone de sécurité – les deux parties restent en désaccord sur la question de la désescalade.

Lors de la rencontre de Blinken avec le prince héritier Mohammed ben Salmane, le dirigeant saoudien a « souligné » la nécessité de mettre fin aux opérations militaires « qui ont coûté la vie à des innocents » – une référence à l’offensive israélienne – et de lever le « siège de Gaza », selon le résumé saoudien de la réunion.

Le prince héritier a également appelé à mettre un terme à « l’escalade actuelle » du conflit.

Lors de la rencontre de Blinken au Caire avec Abdel Fatah El-Sisi, l’homme fort égyptien a déclaré que les agressions d’Israël avaient outrepassé « le droit de légitime défense » et s’étaient transformées en « punition collective ».

En revanche, une note du Département d’État divulguée, confirmée par le Washington Post, a mis en garde les diplomates américains contre l’utilisation des expressions « désescalade/cessez-le-feu », « fin de la violence/effusion de sang » et « rétablissement du calme », car ces mots ne correspondent pas à la réalité actuelle. La politique américaine.

Les responsables américains continuent d’insister pour qu’Israël soit autorisé à mener une opération visant à éradiquer le Hamas, même si les experts en sécurité craignent que la campagne de bombardement, impliquant des milliers de bombes, ait déjà eu un bilan dévastateur parmi les civils.