Avant la sortie de Vikram Vedha, Soha Ali Khan révèle pourquoi deux acteurs masculins ne souhaitent pas jouer ensemble dans le même film [Exclusive]

Karan Johar et Akshay Kumar ont affirmé à plusieurs reprises dans leurs interviews que deux héros masculins ne souhaitaient pas travailler ensemble dans des films et que cela était dû à des insécurités. Comme il y a toujours une plainte selon laquelle un acteur obtiendra un meilleur rôle que l’autre et c’est la raison pour laquelle vous ne verrez pas un film à deux héros tourné à Bollywood. Cependant, au milieu de ce débat, nous verrons Vikram Veda frapper les théâtres où les deux acteurs Hrithik Roshan et Saif Ali Khan ont travaillé avec bonheur. Eh bien, avant la sortie de Vikram Veda, nous avons eu une interaction avec Soha Ali Khan et expliqué pourquoi deux acteurs masculins ne souhaitent pas travailler ensemble, alors que c’est le contraire avec les femmes de l’industrie.

Soha Ali Khan a déclaré : « Je suis d’accord pour dire que j’ai travaillé sur des décors où je n’ai pas aimé les gens et j’ai passé beaucoup de temps seul à lire un livre. J’ai parfois eu la chance de travailler avec quelqu’un avec qui je m’entends bien. et qui sont des hommes et des femmes. Ce sont des acteurs très généreux et certaines personnes sont moins généreuses, certaines personnes comprennent que c’est un processus collaboratif et se donnent et cela relève un peu la barre.”.

Soha a ajouté : ” J’ai l’impression que lorsqu’il s’agit d’insécurités, elles sont créées, parfois lorsqu’elles ne sont pas en vous, vous pouvez venir de l’extérieur, parfois on vous présente quelque chose d’égal dans la distribution de l’ensemble et ensuite vous réalisez que ça ne marche pas. de cette façon et bien sûr en tant que quelqu’un qui veut se représenter, veut être pris au sérieux, quelque chose à l’intérieur de vous vous fera demander ce qui vous appartient et ce qui vous a été promis. Eh bien, si le chemin vous a été promis et est livré si tout le monde est traité équitablement, alors cela fonctionne. ” La dernière version de Soha est Hush Hush et elle a reçu des éloges pour sa performance.