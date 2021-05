Avant la sortie de «  Radhe  », Salman Khan parle d’équation avec Prabhu Deva, dit «  il s’assure que je fais ce que je ne peux pas faire  »

Dans une récente interaction avec des journalistes, la superstar Salman Khan, qui est tout préparée pour la sortie de son offre la plus attendue de l’Aïd 2021 « Radhe: Your Most Wanted Bhai », s’est ouverte sur plusieurs sujets, notamment la sortie du film. au milieu de la deuxième vague du nouveau coronavirus qui fait des ravages dans le pays, la collection au box-office que son film devrait obtenir, en plus de parler de choses plus légères telles que ses talents de danseur et de recréer « Seeti Maar » qui présentait à l’origine la superstar du sud Allu Arjun.

Au cours de l’interaction, lorsque l’ADN a interrogé Salman sur son équation avec le chorégraphe-cinéaste Prabhudeva et s’est demandé s’il était un maître d’œuvre difficile, la superstar a dit en plaisantant: « Ouais, mais maintenant il a compris ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire, alors, maintenant il s’assure que je fais ce que je ne peux pas faire. Il a son propre timing comique. Quand il joue, nous rions tous et quand je le fais – il dit « encore un, monsieur », « pas bien monsieur « , » d’accord « . »

En expliquant davantage si Prabu Deva est strict en matière de chorégraphie, Salman a ajouté: « Mais j’ai mon propre style que mes fans aiment parce que je n’ai pas de style pour moi. » Il a également déclaré que dans le prochain film, il donnerait à ses fans l’étape de crochet la plus facile à imiter. « Le prochain film, je vais donner à mes fans le pas de crochet le plus facile – il suffit de se lever ou de s’asseoir (rires) bien que je fasse beaucoup de danse et de répétitions pour ce film », a déclaré Salman.

Salman Khan et Prabhu Deva se sont réunis pour la troisième fois après «Dabangg 3» et «Wanted».

Au cours de son interaction avec les médias, tout en parlant des chiffres du box-office pour ‘Radhe’, Salman a déclaré: «Nous pouvons obtenir les chiffres les plus bas avec Radhe. le nombre le plus bas peut être satisfait. Certaines personnes seront satisfaites de mes chiffres les plus bas, tandis que d’autres seront satisfaites de mes chiffres les plus élevés. Les chiffres les plus bas seront Radhe. Nous perdrions de l’argent sur Radhe et les collections au guichet seront presque zéro mais nous allons toujours de l’avant avec Radhe. «

À propos de l’intention derrière la sortie du film, Salman a déclaré: « Donc, la raison pour laquelle nous faisons ce film est de soutenir les propriétaires de salles, mais les salles de cinéma se sont de nouveau fermées. Mais nous avons décidé – quelle est la faute des fans. qui voulait aller voir le film? Alors, maintenant, dans un moment crucial comme celui-ci, quand les gens meurent, les gens ne reçoivent pas d’oxygène, de médicaments et par dessus, un film de Salman Khan arrive et ils vont aller voir ça film dans le théâtre, avec cette somme supplémentaire… cela ne se produit pas. Ainsi, vous pouvez voir le film à un coût minimal avec toute votre famille. Nous supporterons la perte, mais à un moment comme celui-ci, les gens qui ont ont perdu leurs proches et ils veulent sortir de cette zone, peuvent regarder Radhe. Sinon maintenant, je le veux plus tard. Les gens qui sont à la maison aimeraient regarder des divertissements, quelque chose qui les élèvera. C’est donc mon intention derrière. Ma plus grande intention est que vous n’ayez pas à dépenser autant d’argent pour aller voir le film en le théâtre maintenant. » « Il est également promis que je vais le faire tourner dans les salles aussi parce que ce film est pour des théâtres comme » Wanted « , » Dabangg « . C’est entre beaucoup de films que j’ai fait – des chansons à l’action brillante, » il ajouta.

À propos de la différence entre ses célébrations de l’Aïd cette année, Salman a déclaré: « Très différent! Chacun sera dans sa propre chambre cette année. Je vis et maman et papa vivent à la hauteur. La famille n’est que frères et sœurs. Et j’espère que là-bas Il n’y a pas de foule à l’extérieur de ma maison cette fois. Aucune foule à l’extérieur de la maison d’une star. «

Aux côtés de Salman Khan, ‘Radhe’ met également en vedette Disha Patani, Randeep Hooda et Jackie Shroff dans des rôles clés. Le film est présenté par Salman Khan films en association avec ZEE Studios, produit par Salma Khan, Sohail Khan et Reel Life Production Pvt. limité. Le film sortira dans plus de 40 pays, y compris une sortie en salles sur les principaux marchés étrangers le 13 mai 2021, à l’occasion de l’Aïd. Le film sera disponible sur ZEE5 avec le service de paiement à la carte de ZEE ZEEPlex sur la plate-forme Zee5 OTT et tous les principaux opérateurs DTH.