Avant la sortie de Radhe, Disha Patani partage un BTS candide avec Prabhudeva! | Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice Disha Patani ne néglige aucun effort pour garder son prochain film ‘Radhe: Your Most Wanted Bhai’ sous les feux de la rampe. Qu’il s’agisse de son apparence, de coupures de chansons ou de vidéos amusantes – Disha laisse tout tomber sur les réseaux sociaux.

Partageant un moment amusant dans les coulisses (BTS) avec le réalisateur Prabhudeva avant la sortie de Radhe, l’actrice a écrit: «Un plaisir absolu de travailler avec le légendaire Prabhudeva.

Le prochain très attendu de Disha Patani et le film attendu Radhe est à un jour de sa sortie et l’actrice nous a donné un aperçu d’un moment franc avec son réalisateur, Prabhudeva.

Le duo réalisateur-acteur est vu briller de joie qui parle aussi de la camaraderie qu’ils partagent. Partageant un boomerang gigantesque, elle a écrit: « Radhe Out Tomorrow »

« Un plaisir absolu de travailler avec le légendaire @prabhudevaofficial »

Radhe: Vos stars les plus recherchées de Bhai sont Salman Khan, Disha Patani, Jackie Shroff, Zarina Wahab et Randeep Hooda. Disha, quant à elle, a Ek Villian 2 dans son minou alors que son 2021 semble fantastique.

Le film est réalisé par Prabhu Deva. Il a été produit par Salman Khan, Sohail Khan et Atul Agnihotri. Radhe met en vedette Salman Khan, Disha Patani, Randeep Hooda, Jackie Shroff et Megha Akash dans les rôles principaux.

