Avant la sortie de Pathaan, Proud of Shah Rukh Khan devient la tendance principale; Les SRKians disent qu’il a un “cœur d’or” pour sa dernière œuvre caritative

Shah Rukh Khan est sans aucun doute l’une des plus grandes stars de Bollywood. Il est aimé et adoré par beaucoup. Son fandom est répandu à travers le monde et ses fans connus sous le nom de SRKians attendent ses films avec impatience. Sa prochaine sortie est Pathaan qui met également en vedette Deepika Padukone et Jean Abraham. Le film marque son retour sur grand écran après quelques années. Il a été vu pour la dernière fois dans un rôle à part entière dans Zero. Alors que Pathaan fait du bruit, Shah Rukh Khan a récemment fait la une des journaux pour le travail philanthropique qu’il a mené par le biais de sa Fondation Meer.

Selon les rapports, Shah Rukh Khan et sa Fondation Meer ont fait un don à la famille de la victime d’un accident à Delhi, Anjali Singh. Selon certaines informations, une somme d’argent non divulguée a été remise à la mère et aux frères et sœurs de la victime. Cela a gagné plusieurs cœurs et maintenant “Fier de Shah Rukh Khan” est en vogue sur Twitter en plein essor. Beaucoup de ses fans et sympathisants déclarent qu’il a un cœur d’or et mérite tout l’amour et l’affection qu’il reçoit.

Découvrez les tweets ci-dessous :

Shah Rukh Khan ~ l’acteur le plus charitable ! FIER DE SHAH RUKH KHAN pic.twitter.com/tEI4jK40ft Sanjeeta (@bansal_sanjeeta) 8 janvier 2023

La controverse Pathaan

Avant la sortie, Pathaan a été impliqué dans une controverse sur la chanson Besharam Rang. De nombreuses personnes se sont opposées aux vêtements portés par Deepika Padukone et Shah Rukh Khan dans la chanson.