Avant la sortie de la chanson Besharam Rang de Pathaan, Shah Rukh Khan passe incognito pour chercher des bénédictions au temple Vaishno Devi [WATCH]

La mégastar Shah Rukh Khan a atteint la cour de Maa Vaishno Devi pour avoir sa bénédiction #ShahRukhKhan pic.twitter.com/qQEDozlZiN ??????? (@TweetsofSoldier) 12 décembre 2022

Après une pause de quelques années, Shah Rukh Khan va revenir sur grand écran avec le film Pathaan de YRF. Il partagera l’espace écran avec Deepika Padukone et John Abraham. Aujourd’hui, la chanson Besharam Rang va sortir. Mais avant la sortie de la chanson, une vidéo de Shah Rukh Khan visitant le temple Vaishno Devi a fait son chemin sur Internet. La vidéo montre Shah Rukh Khan et son équipe de gardes du corps se dirigeant vers le temple. Il est passé en mode incognito car on peut le voir se couvrir le visage sous un sweat à capuche. Regardez la vidéo ci-dessus.