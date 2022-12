Avant la sortie d’Avatar: The Way of Water, 7 faits intéressants que vous devez savoir sur l’original

C’est le jour d’Avatar. Après 13 longues années, la suite du film de James Cameron va arriver sur les écrans. La suite s’intitule Avatar : la voie de l’eau. Le film original a détenu le titre du film le plus rentable de tous les temps et maintenant, les yeux sont rivés sur les rapports du box-office d’Avatar 2. Il y a déjà un énorme battage médiatique et les chiffres de réservation à l’avance suggèrent qu’Avatar 2 est déjà en route à la gloire. Mais avant que le film n’arrive sur les écrans, voici quelques faits étonnants et intéressants sur l’original.

Avatar a été écrit en 1994

Si l’on en croit les rapports, James Cameron a écrit Avatar en 1994. Il a écrit un document de 80 pages décrivant le monde de Pandora mais ce n’est qu’après plusieurs années qu’il a pu trouver la bonne technologie pour transformer son imagination en réalité. Avatar est sorti en 2009 et c’était un régal visuel.

Matt Damon s’est vu offrir Avatar

Dans l’une des interviews pour Lad Bible, Matt Damon a accepté d’avoir refusé Avatar et il le regrette car on lui en a offert 10%. Il a dit: “James Cameron m’a offert 10% d’Avatar si je le faisais, mais je travaillais sur la post-production pour The Bourne Ultimatum.” Il aurait pu facilement gagner 250 millions de dollars à l’époque. C’est beaucoup.

James Horner a inventé des instruments pour la partition

James Horner a composé la musique d’Avatar. Le compositeur américain décédé en 2015 aurait fabriqué des instruments pour créer de la musique pour celui-ci. La musique a d’abord été créée sur l’ordinateur, puis jouée à travers des claviers et d’autres instruments. Apparemment, les bruits d’animaux ont également été empruntés à Jurassic Park.

Deux plates-formes de caméra 3D différentes ont été utilisées

James Cameron a commencé à travailler sur Avatar en 2005 et il a fallu près de quatre ans pour créer le film. Il a utilisé deux ensembles de plates-formes pour tourner le film. 80% du film a été tourné sur une plate-forme permettant aux objectifs de deux caméras de se chevaucher, créant ainsi un régal visuel.

1000 mots de la langue Na’vi ont été écrits par un linguiste

Un linguiste nommé Dr. Paul Frommer était celui qui a écrit la langue Na’vi. Il a fait environ 1000 mots de la langue et a enseigné la distribution. C’est aussi lui qui a fait la langue barsoomienne pour John Carter.

La Chine a rebaptisé une montagne après Avatar

Le pilier flottant de Pandora dans Avatar est inspiré du parc forestier national de Zhangjiajie en Chine. Ainsi, après le succès retentissant du film, la Chine a renommé la montagne Avatar Hallelujah Mountain.

Les costumes Na’vi ont été construits en vrai

Selon les rapports, tous les costumes Na’vi ont été construits en vrai. Cela a également aidé les animateurs à visualiser comment la plume serait fluide et à avoir une compréhension approfondie de l’aspect complet.