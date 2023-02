Avant la Saint-Valentin, voici les idées de rendez-vous les plus recherchées sur Google

Pour la Saint-Valentin, Google est mettant en évidence les tendances de recherche liées aux vacances romantiques – que vous l’aimiez ou que vous le détestiez. Les recherches d'”idées de rendez-vous amoureux” ont augmenté cette année jusqu’au 14 février, a déclaré Google dans un article de blog, bien que les activités les plus recherchées varient selon l’État.

Les salles d’évasion étaient l’une des activités les plus recherchées dans sept États, bien que les habitants de l’Idaho soient apparemment plus intéressés par les salles de rage. Les films et le mini-golf sont les meilleures options de rendez-vous dans de nombreux États, mais le lancer de hache légèrement plus aventureux était à la mode dans le Connecticut et le Michigan.

Quand cela vient à bouquetsGoogle a déclaré que les recherches pour “bouquet de fleurs” restent une recherche de premier plan avant les vacances, mais la deuxième place revient au “bouquet de bœuf séché” plus charnu.

Le géant de la recherche a également déclaré que les recherches de “pizza en forme de cœur” augmentaient chaque février aux États-Unis, ainsi que de délicieuses friandises comme “gâteau en forme de cœur”, “pâtes en forme de cœur” et “plateau de tacos en forme de cœur”.

Cependant, tout le monde n’attend pas avec impatience la Saint-Valentin. “” Quand rompre “obtient trois fois plus de recherches que” quand proposer “”, a déclaré Google.