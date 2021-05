Avant la réunion des ministres des Affaires étrangères du G-7, beaucoup disent que les pays riches n’en font pas assez pendant la pandémie

La proposition de renoncer à ces droits de brevet a été présentée par l’Inde et l’Afrique du Sud en octobre dernier et a reçu le soutien de dizaines de pays. «Mais les États-Unis et d’autres nations riches, y compris la Grande-Bretagne et le Canada, ont aidé à bloquer la pétition, les responsables craignant que la production mondiale de vaccins ne sème le désarroi, ce qui incite les défenseurs à se plaindre du fait que la Maison Blanche donne la priorité aux bénéfices d’un milliard de dollars des sociétés pharmaceutiques plutôt qu’aux milliards de personnes qui attendent toujours leurs premiers injections », ont rapporté mes collègues.