Avant la réouverture, le Victoria & Albert Museum de Londres dévoile la nouvelle galerie Raphael

Le musée Victoria & Albert de Londres a dévoilé jeudi un look repensé pour sa galerie contenant les Raphael Cartoons, à la suite d’une rénovation effectuée pour marquer le 500e anniversaire du décès du maître de la Renaissance italienne. Le Raphael Court rénové présente des panneaux acoustiques, un éclairage LED et des meubles sur mesure, tous destinés à mettre en valeur les couleurs et les détails complexes des œuvres, a déclaré le musée. Raphael, décédé en 1520 à l’âge de 37 ans, a peint les sept grands dessins de tapisseries, qui représentent des scènes de la vie de Saint Pierre et Saint Paul, après avoir été commandés par le pape Léon X pour la chapelle Sixtine.

«Le dessin animé dans ce contexte est un travail qui est une conception pour quelque chose… C’est un travail qui est une sorte d’outil de conception», a déclaré à Reuters Philippa Simpson, directrice du design, du patrimoine et du programme public au V&A.

«Les œuvres… sont probablement parmi les chefs-d’œuvre de la Renaissance les plus importants du Royaume-Uni»

Les visiteurs pourront également utiliser un code QR pour une explication numérique détaillée des dessins animés, prêtés au musée de la Collection Royale.

Le V&A, du nom de la reine Victoria et de son mari, le prince Albert, rouvrira ses portes au public le 19 mai lors de la prochaine phase de la feuille de route du Premier ministre Boris Johnson hors verrouillage.

Bien que l’entrée soit gratuite, les visiteurs devront réserver des billets chronométrés et porter un masque facial.

«Ce fut une année vraiment difficile», a déclaré Simpson.

«Les galeries… se sentent vraiment comme un bateau fantôme sans les visiteurs. C’est un bâtiment animé par le public. «

