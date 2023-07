Avant la présentation de Lionel Messi, l’Inter Miami n’a remporté aucune victoire lors des 11 derniers matchs ; Asseyez-vous au fond de la MLS

L’Inter Miami célébrera la signature de Lionel Messi dimanche, mais le fera après leur course sans victoire prolongée à 11 matchs avec une défaite 3-0 à St. Louis City samedi, les laissant au plus bas de la Major League Soccer.

Miami a confirmé l’arrivée de Messi quelques heures avant le coup d’envoi de leur match dans le Missouri, mais cela n’a pas pu inspirer l’équipe de Gerardo Martino à la victoire car ils ont subi leur 14e défaite en 22 matchs.

Miami est en bas de la Conférence Est et leur dernière défaite les a également laissés à la dernière place du classement général – 29e sur 29 clubs.

Cela laisse Messi, sept fois vainqueur du Ballon d’Or et héros de la Coupe du monde argentine, jouer officiellement pour la pire équipe de la MLS.

Transfer News Live, 16 juillet: L’Inter Miami signe Lionel Messi, le Bayern Munich déménage pour Harry Kane; L’oeil du PSG Dusan Vlahovic

Heureusement pour le club et sa nouvelle star, la MLS n’a pas, comme la plupart des ligues du monde, de relégation. Mais Messi devra avoir un impact transformationnel sur le terrain si le club veut faire un pas vers les séries éliminatoires.

Messi devrait faire ses débuts vendredi contre Cruz Azul dans la nouvelle Coupe des ligues, un tournoi réunissant toutes les équipes de haut niveau de la MLS et de la Liga MX mexicaine.

La MLS suspend son jeu pendant un mois pendant la Coupe des Ligues, ce qui signifie que l’ancienne star de Barcelone, âgée de 36 ans, n’aura pas la chance de commencer à aider Miami à monter dans le classement avant d’accueillir Charlotte le 20 août.

Mais alors que cette décision a enthousiasmé les fans et donne à Miami et à la MLS une chance d’accroître leur popularité et leurs revenus, le club de Floride espère clairement que Messi pourra élever le niveau de ses coéquipiers.

A LIRE AUSSI| La voiture de Lionel Messi saute au feu rouge et évite de peu un accident avant les débuts de l’Inter Miami | MONTRE

« Lionel Messi est un talent incomparable. Ce qu’il apporte sur et en dehors du terrain élèvera tout le monde autour de lui et nous sommes ravis de l’avoir à l’Inter Miami », a déclaré samedi le directeur sportif du club, Chris Henderson.

La performance de Miami à Saint-Louis n’avait cependant rien d’excitant, l’équipe locale prenant l’avantage à la 28e minute grâce à une tête sur un corner enfoui par Samuel Adeniran.

St. Louis, en tête de la Conférence Ouest lors de sa première saison, a porté le score à 2-0 cinq minutes avant la pause, Miami étant à nouveau incapable de défendre un corner alors que Tim Parker lançait une tête au premier poteau.

L’Allemand Eduard Loewen a complété la misère de Miami d’un coup franc tonitruant, à 10 minutes de la fin.

– Des débuts décevants –

Ce fut un premier match décevant pour l’ancien entraîneur de Barcelone et d’Argentine, Martino, qui a déclaré que les fans devraient être patients avec Messi et a laissé ouverte la question de savoir s’il jouerait contre Cruz Azul.

« Nous regardons vers l’avenir avec l’espoir (étant donné) que le meilleur joueur du monde jouera pour notre équipe, mais aussi avec la patience que nous devons avoir pour qu’il puisse se mettre en bonne forme physique et puisse jouer au bon moment , » il a dit.

A LIRE AUSSI| « Nous signerons Harry Kane .. »: le président honoraire du Bayern Munich lance un énorme ultimatum à l’attaquant de Tottenham

«Nous avons fini par perdre le match avec trois coups de pied arrêtés, ce qui, bien sûr, est valable et c’est ainsi que les matchs sont gagnés. Nous avons beaucoup de choses à corriger », a-t-il ajouté.

Le FC Cincinnati, leader de la Conférence de l’Est, a poursuivi sa forme exceptionnelle à domicile avec sa 11e victoire en 12 matchs grâce à une victoire 3-1 contre une équipe de Nashville qui a terminé avec neuf hommes pour le deuxième match consécutif.

Le défenseur américain Walker Zimmerman a donné l’avantage à Nashville à la 31e minute avec un tap-in après que le gardien de Cincinnati Roman Celentano n’ait pas réussi à conserver un centre.

L’équipe locale a égalisé grâce à un penalty de Luciano Acosta à la 42e minute, mais Nashville a ensuite vu Taylor Washington et Fata Picault expulsés pour un deuxième carton jaune, les laissant à deux hommes pendant les 20 dernières minutes.

Acosta a préparé Santiago Arias avec une passe diagonale intelligente à la 74e minute avant que le nouvel attaquant gabonais Aaron Boupendza ne s’assure de la victoire.

A LIRE AUSSI| EXCLUSIF | « Maintenant, j’ai besoin d’un KO contre Holly Holm ! » : Mayra Bueno Silva de l’UFC

Ian Harkes, fils de l’ancien international américain John, a marqué deux fois pour le New England Revolution, deuxième à l’Est, en battant le DC United de Wayne Rooney 4-0.

Finaliste de la saison dernière, l’Union de Philadelphie a battu les champions de 2021 à New York 2-1 avec des buts de Jose Martinez et Chris Donovan.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – AFP)