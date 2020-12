Neuf équipes ont embauché un nouvel entraîneur-chef depuis la fin de leur saison 2019-2020. Quatre de ces équipes seront dirigées par un entraîneur-chef de la NBA pour la première fois.

NATE BJORKGREN, INDIANA PACERS: Bjorkgren est l’un des deux anciens entraîneurs-chefs de la NBA G League à être nommé entraîneur-chef de la NBA pour la première fois pendant l’intersaison 2020 (avec Mark Daigneault d’Oklahoma City Thunder). Bjorkgren a compilé un record de 126-74 (.630) avec quatre franchises différentes en quatre ans en tant qu’entraîneur-chef de la NBA G League. Son expérience en NBA comprend des postes d’entraîneur adjoint avec les Raptors de Toronto et les Phoenix Suns. Bjorkgren était entraîneur adjoint de l’équipe du championnat NBA 2018-19 des Raptors.

MARK DAIGNEAULT, OKLAHOMA CITY THUNDER: Daigneault a été promu entraîneur-chef après avoir passé la saison dernière à titre d’entraîneur adjoint à Oklahoma City. Il a rejoint l’organisation Thunder en 2014 en tant qu’entraîneur-chef de son affilié NBA G League, l’Oklahoma City Blue, où il a amassé un record de 143-107 (0,572) en cinq saisons et fait quatre apparitions en séries éliminatoires. Il a guidé le Bleu vers un record de franchise de 34 victoires en 2018-2019.

BILLY DONOVAN, CHICAGO BULLS: Donovan a passé les cinq saisons précédentes en tant qu’entraîneur-chef du Thunder d’Oklahoma City, guidant le Thunder vers un record de 243-157 (.608) et cinq apparitions consécutives en séries éliminatoires. La saison dernière, il était un finaliste de l’entraîneur de l’année de la NBA avec une liste de Thunder remaniée. Donovan est arrivé en NBA après un passage réussi de 19 ans en tant qu’entraîneur-chef de l’Université de Floride, y compris des titres nationaux consécutifs en 2006 et 2007.

TYRONN LUE, LA CLIPPERS: Lue, un ancien gardien de la NBA, a été entraîneur adjoint des Clippers la saison dernière après avoir travaillé comme entraîneur-chef des Cleveland Cavaliers pendant quatre saisons. Il a mené les Cavaliers à trois apparitions consécutives en finale de la NBA, y compris le premier championnat NBA de la franchise lorsque Cleveland s’est rallié d’un déficit de la série 3-1 pour vaincre les Golden State Warriors lors de la finale 2016 lors de sa première saison en tant qu’entraîneur-chef de la NBA.

STEVE NASH, BROOKLYN NETS: Nash commence sa carrière d’entraîneur après avoir été consultant en développement de joueurs pour les Golden State Warriors pendant cinq ans. Au cours de sa carrière de joueur de 18 ans, Nash a remporté deux prix de MVP de la NBA, huit sélections All-Star et cinq titres de passes décisives. Il est le neuvième ancien joueur par excellence de la NBA à occuper le poste d’entraîneur-chef de la NBA, rejoignant Larry Bird, Bob Cousy, Dave Cowens, Magic Johnson, Bob Pettit, Willis Reed, Bill Russell et Wes Unseld.

DOC RIVERS, PHILADELPHIA 76ERS: Rivers rejoint Philadelphie après avoir affiché un pourcentage de victoires de 0,631 en sept saisons en tant qu’entraîneur-chef des LA Clippers, qui détenait cinq des six meilleurs records de la franchise en saison régulière sous sa direction. Il a 21 ans d’expérience en tant qu’entraîneur-chef de la NBA, y compris des séjours avec l’Orlando Magic, où il a été nommé entraîneur de l’année 1999-2000 NBA, et les Boston Celtics, où il a remporté le championnat NBA 2007-08. Avec 943 victoires en saison régulière, Rivers se classe 11e sur la liste de tous les temps des entraîneurs de la NBA.

STEPHEN SILAS, FUSÉES HOUSTON: Silas entame sa première saison en tant qu’entraîneur-chef de la NBA après avoir passé 19 ans en tant qu’entraîneur adjoint de la NBA, travaillant plus récemment deux saisons sous Rick Carlisle avec les Mavericks de Dallas. Il est le fils de Paul Silas, ancien entraîneur-chef de longue date de la NBA et deux fois NBA All-Star en tant que joueur. Ancien basketteur à l’Université Brown, Stephen a également passé trois ans en tant que directeur exécutif adjoint de la National Basketball Retired Players Association.

TOM THIBODEAU, NEW YORK KNICKS: Thibodeau retourne à New York, où il a été entraîneur adjoint de 1996 à 2003. Il détient un record de carrière en saison régulière de 352-246 (.589) en huit saisons avec les Chicago Bulls et les Minnesota Timberwolves. Thibodeau a été nommé entraîneur de l’année de la NBA pour la saison 2010-11, lorsqu’il a mené Chicago à un record de la ligue 62-20 lors de sa première saison en tant qu’entraîneur-chef de la NBA.

STAN VAN GUNDY, PÉLICANS DE LA NOUVELLE-ORLÉANS: Van Gundy est sur le point d’entraîner sa quatrième équipe NBA après ses précédents séjours avec les Miami Heat, Orlando Magic et Detroit Pistons. En 11 saisons complètes en tant qu’entraîneur-chef de la NBA, Van Gundy a atteint les séries éliminatoires à huit reprises, soulignées par une apparition en finale de la NBA avec Orlando en 2008-09. Van Gundy a un record en carrière en saison régulière de 523-384 (.577), ce qui en fait l’un des cinq entraîneurs-chefs 2020-2021 à enregistrer au moins 500 victoires.