Avant la mission spatiale, Jeff Bezos demande à l’équipage de « s’asseoir, se détendre, absorber la vue »

Jeff Bezos et 3 membres d’équipage de Blue Origin sont tous prêts à s’envoler dans l’espace mardi. Bezos est accompagné de son frère Mark, du pionnier de l’aviation Wally Funk, 82 ans, et de l’adolescent Oliver Daemen. La capsule de Bezos est entièrement automatisée et s’envolera neuf jours après que l’homme d’affaires britannique Richard Branson soit monté à bord de l’avion-fusée de sa société Virgin Galactic.

Bezos et ses membres d’équipage ont pris le temps d’apparaître sur CBS Morning Show et tout en annonçant qu’ils étaient tous très excités d’aller dans l’espace, Bezos a également dit à ses collègues membres d’équipage de simplement « s’asseoir, se détendre, regarder par la fenêtre, juste absorber la vue à l’extérieur. »

La fusée de Bezos et la capsule de l’équipage, nommée New Shepard, doivent atteindre une altitude plus élevée que le vol de Branson bien que la durée soit plus courte, environ 10 minutes. La mission spatiale décollera d’un site de lancement à Van Horn au Texas. Bezos a ajouté que la fusée sera en apesanteur pendant environ quatre minutes.

L’animatrice de l’émission Gayle King lors d’une conversation avec Bezos et son équipage a également mentionné qu’avant de prendre son vol, Richard Branson avait demandé à son équipage de s’asseoir, de se détendre et de profiter de la vue. Elle a demandé si Bezos et son équipe feraient également quelque chose de similaire. Ce à quoi le fondateur d’Amazon a répondu par l’affirmative.

« Oui, je pense que nous allons le faire. Oui. Prendre ce moment de calme pour faire ça va être une partie importante du voyage. »

La fusée de 60 pieds de Blue Origin se précipitera vers l’espace à trois fois la vitesse du son avant de se séparer de la capsule de l’équipage et de revenir pour un atterrissage à la verticale. Il traversera la ligne Karman, 100 kilomètres plus haut, d’où part la limite de l’espace. Les passagers connaîtront trois à quatre minutes d’apesanteur, avant que leur capsule ne saute en parachute dans le désert 10 minutes plus tard.

Blue Origin l’a décrit comme « l’expérience du vol d’une vie ».

