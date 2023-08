Avant la libération de Jawan, Shah Rukh Khan rend visite à Katra déguisé en cagoule et masque et propose des prières à Vaishno Devi

Shah Rukh Khan s’est rendu à Vishno Devi tôt mercredi avant la sortie de la bande-annonce de Jawan.

À un peu plus d’une semaine de la sortie de son prochain film Jawan, l’acteur Shah Rukh Khan s’est récemment rendu au sanctuaire Vaishno Devi pour offrir des prières. Une vidéo de la visite de l’acteur à Katra au milieu d’une forte sécurité policière est désormais devenue virale. Bien que le visage de l’acteur ne soit pas visible dans la vidéo, on peut le voir marcher avec des gardes et des policiers près du sanctuaire.

Une vidéo montrant l’acteur marchant vers le sanctuaire de Vaishno Devi a été publiée sur les réseaux sociaux mercredi après-midi. La vidéo montre l’acteur, vêtu d’un jean et d’un t-shirt blanc avec une veste à capuche bleue et un masque, marchant à côté des gardes et des policiers. La vidéo semble avoir été tournée tôt le matin. La légende disait : « #ShahRukhKhan rend visite à Mata Vaishno Devi quelques jours avant la sortie de #Jawan. »

#ShahRukhKhan rend visite à Mata Vaishno Devi quelques jours avant le #Jawan libérer.

Shah Rukh Khan propose des prières au sanctuaire Vaishno Devi avant le lancement de la bande-annonce, la vidéo devient virale.#ShahRukhKhan #VaishnoDevi #Jawan #JawanTriler #SRK #Jawan7septembre2023 pic.twitter.com/9Pu9zAFh8J – Bharat Verma (@Imbharatverma) 30 août 2023

L’acteur sera vu en train de promouvoir Jawan lors d’un grand événement de pré-sortie à Chennai mercredi soir, avant le lancement de la bande-annonce à Burj Khalifa, Dubaï jeudi. Mardi, Shah Rukh s’est rendu sur Twitter pour annoncer l’événement de pré-sortie, qui aura lieu dans un collège de Chennai. «Vanakkam Chennai, j’arrive !!! Tous les Jawans – filles et garçons du Sai Ram Engineering College, soyez prêts… J’ai hâte de vous rencontrer tous ! Je pourrais même faire du tha thaiya si on me le demande. On se voit demain à partir de 15 heures », a écrit l’acteur.

Jawan, réalisé par Atlee, met en vedette Shah Rukh aux côtés de Nayanthara et Vijay Sethupathi, ainsi que Deepika Padukone dans une apparition. La sortie du film est prévue pour le 7 septembre chez Janmashtami. Cependant, les fans étaient un peu inquiets que la bande-annonce n’ait pas été lancée à moins de dix jours de la sortie. Lundi, Shah Rukh a annoncé qu’un « festival » de Jawan aurait lieu le 31 août à Burj Khalifa, des sources affirmant que la bande-annonce serait lancée sur le plus haut bâtiment du monde.

Jawan marque la deuxième sortie de Shah Rukh de l’année après le blockbuster de tous les temps Pathaan. Le film, qui était le premier de l’acteur en quatre ans, a rapporté plus de Rs 1 000 crore dans le monde, devenant ainsi son film le plus rentable de tous les temps.