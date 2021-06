Avant la Journée du yoga, Kangana Ranaut parle de l’attaque à l’acide de sa sœur Rangoli et dit que le yoga l’a aidée | Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice de Bollywood Kangana Ranaut, connue pour son amour pour le yoga, a partagé les expériences que les membres de sa famille ont eues avec le yoga et cela les a aidés. Dans un article récent, elle a parlé de l’épreuve de sa sœur aînée Rangoli avec une attaque à l’acide par un «roméo du bord de la route».

L’actrice de ‘Queen’ a révélé que sa sœur souffrait de brûlures au troisième degré et que la moitié de son visage était brûlée et qu’elle avait perdu la vision dans l’un des yeux.

Outre le traumatisme physique, la sœur de Kangana était profondément marquée mentalement et a cessé de parler ou de répondre. Même après des médicaments et une thérapie, elle n’a eu aucune amélioration de son état mental.

Dans un ultime effort, une Kangana de 19 ans a décidé d’emmener Rangoli à ses cours de yoga. Lorsque Rangoli a commencé à pratiquer le yoga, elle a radicalement changé et était plus vive qu’avant.

Elle a écrit: « Rangoli a l’histoire de yoga la plus inspirante, un bord de route Roméo a jeté de l’acide sur Rangoli quand elle avait à peine 21 ans, avec des brûlures au troisième degré, la moitié de son visage brûlé, un œil a perdu sa vision, une oreille a fondu et un sein gravement endommagée, elle a dû subir 53 interventions chirurgicales en 2-3 ans mais ce n’était pas tout, ma plus grande préoccupation était sa santé mentale car elle s’était arrêtée pour parler, oui, peu importe ce qui se passait, elle ne dirait pas un mot, regardait sans rien dire à tout, elle était fiancée à un officier de l’Air Force et quand il a vu son visage après l’attaque à l’acide il est parti et n’est jamais revenu, même alors elle n’a pas versé une larme ni elle a prononcé un mot, les médecins m’ont dit qu’elle est dans un état de choc, ils lui ont donné des thérapies et lui ont donné des médicaments pour une aide psychiatrique, mais rien n’y a fait », a-t-il ajouté.

« Cette fois, j’avais à peine 19 ans, j’ai fait du yoga avec mon professeur Surya Narayan et je n’avais aucune idée que cela pouvait aider les patients souffrant de brûlures et de traumatismes psychologiques également avec la récupération d’une greffe de rétine et une perte de vision… Je voulais désespérément qu’elle me parle, alors je l’ai emmenée partout avec moi même à mes cours de yoga. Elle a commencé à pratiquer le yoga et j’ai vu une transformation dramatique en elle. Non seulement elle a commencé à répondre à sa douleur et à mes blagues boiteuses, mais elle a également retrouvé sa vision perdue d’un œil…. .Le yoga est la réponse à toutes les questions (misère) que vous vous poserez, lui avez-vous déjà donné une chance ? », a-t-elle ajouté.

Découvrez son article inspirant:

Plus tôt, l’actrice avait partagé un article sur la façon dont sa mère a évité la chirurgie cardiaque en optant plutôt pour le yoga. La mère de Ranaut était débarrassée de toutes ses maladies et n’a finalement pas eu à subir l’opération. L’actrice a affirmé que maintenant ses parents étaient dans la meilleure forme et pratiquaient régulièrement le yoga.

Côté travail, on verra ensuite Kangana Ranaut dans Thalaivi – un biopic sur la vie de l’actrice légendaire devenue politicienne J Jayalalithaa.