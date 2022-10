Avant la Journée du chandail orange, les survivants des territoires syilx partagent leurs vérités – Kelowna Capital News

Par Aaron Hemens, journaliste de l’Initiative de journalisme local

Avertissement sur le contenu : le contenu de cette histoire concerne le système des « écoles » résidentielles. Veuillez lire attentivement.

Avant la Journée nationale pour la vérité et la réconciliation (Journée de la chemise orange), des survivants se sont présentés pour partager des histoires personnelles lors d’un événement sur les terres natales de syilx – racontant des vérités difficiles afin d’éduquer la communauté sur les «écoles» résidentielles.

La Ki Low Na Friendship Society (KFS) a organisé la réunion éducative jeudi, au cours de laquelle une douzaine de survivants ont pris un micro ouvert pour parler de leurs expériences en tant qu’enfants au sein des institutions et de la façon dont ce qu’ils ont vécu continue de les affecter.

Les personnes vivant un traumatisme intergénérationnel ont également parlé de l’impact des « écoles » sur leur famille et leur vie quotidienne. K̓ninm̓tm̓ taʔ n̓q̓ʷic̓tn̓s Wilfred « Grouse » Barnes de la Première Nation de Westbank a commencé l’événement par une prière d’ouverture.

Après la prière d’ouverture, les gens ont été invités à prendre la parole au micro ouvert. Alors que certaines personnes non autochtones présentes ont offert leur sympathie et leur chagrin, les survivants ont commencé à raconter leurs histoires, un par un.

Un public d’environ 80 personnes s’est assis sur des chaises et a écouté de nombreux survivants partager des histoires sur les abus qu’ils ont subis et les impacts durables que les «écoles» ont laissés sur leurs familles et leurs vies personnelles. Certains ont parlé de la façon dont ils ont fait face, de leurs parcours de guérison et de leur résilience. Le personnel de KFS avec des rubans rouges était sur place pour fournir un soutien émotionnel à ceux qui partageaient.

L’événement visait à honorer les survivants et leurs familles – et Edna Terbasket, directrice exécutive de KFS, a déclaré que le centre souhaitait également éduquer les non-Autochtones. Elle a dit que les gens doivent connaître la vérité sur les impacts du système des « pensionnats » et du colonialisme en général.

Cependant, Terbasket a noté qu’il n’y avait pas beaucoup de personnes non autochtones présentes. Elle a dit qu’elle souhaitait voir plus de personnes occupant des postes administratifs présents, comme les commissaires d’école et ceux d’organisations telles que le ministère du Développement de l’enfance et de la famille, la Santé intérieure et la GRC.

« Si vous ne connaissez pas la vérité, comment pouvez-vous vous réconcilier avec nous ? Ils doivent aussi assumer une part de responsabilité pour apprendre la vérité », a-t-elle déclaré.

« L’entendre frais du cœur, frais du survivant – c’est différent de quand vous lisez un livre… Si vous entendez quelqu’un raconter son histoire, c’est comme, wow. C’est puissant.

En demandant aux survivants de parler de leurs expériences, Terbasket a déclaré que cela créait un espace sûr pour que les autres puissent également s’ouvrir.

“C’est une guérison pour d’autres personnes là-bas qui sont peut-être un peu réticentes ou trop timides pour se lever et partager leur histoire”, a-t-elle déclaré.

De la soupe et du bannock ont ​​été servis tout au long de l’événement, et des chemises orange conçues par les artistes internes de KFS ont été vendues. Le groupe féminin de tambours à main du KFS a également joué un certain nombre de chansons tout au long de l’après-midi.

Des kiosques éducatifs ont été exposés par des organismes communautaires, notamment les musées de Kelowna, le Rotary Club of Kelowna Sunrise et la bibliothèque régionale d’Okanagan. Des livres écrits par des auteurs autochtones qui éduquaient sur des sujets comme le racisme, le colonialisme et les enseignements autochtones ont été présentés.

Une poignée de dignitaires étaient présents, comme le maire de « Kelowna », Colin Basran, qui a reconnu qu’il y a un long chemin à parcourir lorsqu’il s’agit de reconnaître les méfaits du système des « pensionnats ».

« Une grande partie de cela commence par l’éducation. Mon souhait pour tout le monde, en particulier demain, mais tous les jours, est de reconnaître d’abord les enfants qui ne sont jamais rentrés », a déclaré Basran.

« Et pour ceux qui sont rentrés à la maison, le traumatisme intergénérationnel qui perdure encore aujourd’hui. Comprendre ce qu’est le traumatisme générationnel, les conséquences et les situations qu’il suscite encore aujourd’hui dans notre communauté.

L’espoir de Terbasket est que l’année prochaine, le KFS puisse organiser le même événement le jour de la Journée nationale pour la vérité et la réconciliation, plutôt qu’avant, et dans un lieu plus grand afin d’atteindre plus de personnes. Elle a dit que beaucoup de gens sont toujours dans le déni et pourraient bénéficier d’apprendre la vérité.

“Une partie d’entre eux est toujours dans cet esprit où” Oh, cela ne s’est pas produit, ou “Ça n’aurait pas pu être si grave”. Mais c’est si mauvais”, a-t-elle dit.

«Ce refus les place dans une situation où ils doivent assumer une certaine responsabilité. Ils doivent être responsables. C’est arrivé, et nos gens sont les blessés ambulants.

