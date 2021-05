Avant la finale de la Ligue Europa, Unai Emery révèle qu’il a eu une conversation avec Sir Alex Ferguson

En avance sur le Finale de la Ligue Europa entre Villarreal et Manchester United, l’entraîneur du club espagnol Unai Emery s’est ouvert sur sa discussion avec l’ancien entraîneur légendaire du club anglais, Sir Alex Ferguson.Emery a remporté la Ligue Europa trois fois de suite avec Séville de 2014-16 et a également conduit Arsenal à la finale en 2019.

Cependant, l’Espagnol n’a pas été en mesure de traduire sa magie en Ligue des champions – la meilleure ligue européenne, et Ferguson a demandé la même chose.

«Alex Ferguson, qui jouait chaque année en Ligue des champions avec Manchester United, a déclaré: ‘Mais Unai, vous voudrez gagner la Ligue des champions, n’est-ce pas?’ Et j’ai dit: «Oui, si j’en ai la chance. Mais si je ne peux pas, je veux entrer en Ligue Europa et la renforcer », a déclaré Emery. ESPN.

L’entraîneur de Villarreal a déclaré que la Ligue des champions était principalement remportée par les huit équipes qui l’ont gagnée, bien qu’il y ait une exception de temps en temps. Il a ajouté que le reste des équipes étaient heureux de concourir pour le titre de la Ligue Europa et de rendre leurs fans heureux.

La finale de la Ligue Europa est également importante pour Villarreal car le titre assurera leur place lors de la prochaine saison de Ligue des champions. Manchester United, en revanche, s’est déjà qualifié grâce à son classement final en Premier League.

Bien que les hommes d’Emery se qualifient pour la finale en tant qu’outsider, le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, ne fera pas l’erreur de penser que le match est un jeu d’enfant. D’autant plus que Villarreal a atteint la finale après avoir battu son rival Arsenal en demi-finale.

Et vu le record passé d’Emery en Ligue Europa, les fans peuvent être assurés d’un grand match entre Villarreal et Manchester United mercredi.La finale aura lieu à Gdansk, en Pologne. Le match débutera jeudi à 12h30 IST. Le match sera diffusé sur Sony TEN 2 et Sony TEN 2 HD.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici