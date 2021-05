Avant la finale de la Ligue des champions, Oshoala de Barcelone appelle plus de gens à regarder le match

FC Barcelona et Chelsea vont s’affronter en finale de la UEFA Ligue des Champions le dimanche. Quand on entend les noms des deux clubs, il y a une génération automatique d’excitation sur la qualité du jeu. Asisat Oshoala de Barcelona Femeni insiste sur le fait que la finale féminine ne sera pas différente de la qualité que les hommes apportent et a appelé plus de gens à regarder le match et à constater par eux-mêmes qu’il n’y a pratiquement aucune différence. Ce serait le deuxième rendez-vous de Barcelone pour remporter l’énorme titre européen alors que c’est une première pour Chelsea.

Lyon est sept fois vainqueur de la Ligue des champions, tandis que l’Eintracht Francfort a remporté le titre européen à quatre reprises. Les statistiques montrent à quel point Lyon domine la compétition depuis de très nombreuses années. Cependant, le vent a changé et de plus en plus d’équipes ont augmenté la mise, sont devenues plus compétitives, ce qui a conduit à l’évolution du jeu dans son ensemble.

«Pour moi, le jeu s’est amélioré techniquement et tactiquement parce qu’il y a trois ans, nous n’avions pas le même public, nous n’avions jamais la même configuration et tout. Cela a beaucoup changé au cours des deux dernières années, c’est plus compétitif maintenant. Vous voyez beaucoup d’équipes arriver, dépenser de l’argent, former de bons joueurs, faire venir des joueurs en Europe. Donc, je pense que le football féminin a vraiment évolué au cours des deux dernières années », a répondu Oshoala à une question posée par News18.com lors de la conférence de presse internationale Barcelona Femeni.

Oshoala a été très ferme car elle a déclaré qu’il n’y avait pas beaucoup de différence entre la façon dont les hommes de Barcelone Femeni et du Barca jouent et que les gens devraient simplement regarder davantage le football féminin pour le comprendre.

«Je ne pense pas qu’il y ait de différence entre les deux équipes (Barcelone Femeni et Barcelone hommes). La seule chose ici, c’est que les gens doivent prêter plus d’attention et regarder plus de football féminin. Pour être honnête, c’est le même tiki taka football et lorsque vous analysez les buts et le jeu, la façon dont nous gardons le ballon, le faisons circuler, la première façon de défendre ici est de garder le ballon. C’est la théorie de l’équipe et ce que nous faisons ici – à la fois les équipes féminines et masculines et même les équipes de jeunes », a-t-elle déclaré.

Oshoala a déclaré que le nom du club de Barcelone évoque automatiquement un sens du style de jeu et qu’il en sera de même pour eux lorsqu’ils affronteront Chelsea en finale. «Vous pouvez vous attendre à un jeu et à un style normaux et appropriés au Barca. Nous ne changeons rien, nous travaillons dans notre équipe et je suis sûr que Chelsea travaille sur elle-même. Nous nous concentrons sur notre plan de match. Je pense que ça va être très intéressant car les deux équipes ont des stars du monde entier et ça va être un match intéressant de va-et-vient. Ce ne sera pas un match ennuyeux, je le promets. «

Le Barça et Chelsea ont été en excellente forme cette saison en remportant leurs titres de champion respectifs. Alors que Chelsea a remporté 18 des 22 matchs, le Barça est resté invaincu en remportant le titre, marquant 128 buts en seulement 26 matches, n’en ayant concédé que cinq. Même si le titre de champion de Barcelone semblait facile, Oshoala a soutenu que l’attitude de l’équipe restait toujours celle de travailler dur et d’essayer toujours de gagner chaque match.

«Je ne manquerai de respect à aucune équipe ici. Oui, nous avons gagné tous nos matchs mais certains matchs étaient vraiment difficiles mais mentalement, nous nous sommes toujours dit que nous voulions gagner chaque match, chaque compétition. Aller aussi au football européen, c’est assez différent de la Liga, c’est le truc mental ici pour nous. Juste parce que nous gagnons dans la ligue locale, nous n’y allons pas et avons la même mentalité. Vous rencontrez des équipes plus fortes qui sont champions dans leurs propres ligues. Nous gagnons tous les matchs ici grâce à un travail acharné. Même lorsque nous gagnons, nous arrivons à l’entraînement et sommes compétitifs par rapport à nous-mêmes. Nous ne pensons pas que nous remportons le prochain match de toute façon. Ce n’est pas comme ça que vous êtes au top, si vous voulez y rester, vous devez aussi suivre. Nous voulons juste continuer à gagner de plus en plus et cette attitude nous a amenés à la finale de la Ligue des champions », a-t-elle déclaré.

Oshoala a également partagé que l’esprit de l’équipe est au top avec la façon dont ils ont joué cette saison, mais ils savent que Chelsea sera des adversaires coriaces et quand c’est la finale de la Ligue des champions et que vous voulez gagner, « vous devez battre tout le monde ».

Oshoala était le seul but que le Barça a marqué lors de sa défaite 4-1 contre Lyon lors de sa précédente finale de la Ligue des champions de la saison 2018-19. D’alors à deux ans plus tard, Oshoala pense que l’équipe a l’expérience et la ruse pour aller encore plus loin cette fois-ci.

«Maintenant, nous avons l’expérience de la façon dont le football européen est et aussi de la façon dont un match de haut niveau comme celui-ci est joué. Je pense que nous allons être meilleurs avec nos tactiques cette année, notre façon de procéder et de jouer et tout. Pour nous, c’était bien de jouer la finale en 2019 et bien que nous ayons perdu, nous avons ramassé des corrections à partir de là et je pense que viendra le match contre Chelsea, je ne pense pas que nous ferons la même erreur à nouveau parce que nous avons appris de le passé.

«Nous avons disputé d’autres matchs européens de premier plan ces dernières années, nous avons joué à Wolfsburg, contre le Bayern Munich et quelques autres matchs comme celui-là. Il s’agit donc simplement de l’expérience. Nous sommes une meilleure équipe maintenant que nous ne l’étions il y a deux ans. Ne vous attendez pas à voir le même Barca », a fermement déclaré Oshoala.

14 membres de l’équipe actuelle du Barca faisaient également partie de l’équipe lors de leur finale de la Ligue des champions 2019 et Oshoala pense que le fait que cette équipe soit ensemble depuis si longtemps ne sera que utile. «Nous avons la même équipe, nous ne cessons de nous améliorer. Je pense que ça va vraiment nous aider en finale. «

Oshoala a admis que « c’est ennuyeux » de ne pas avoir de supporters dans le stade pour des matchs aussi coûteux en particulier, mais a également déclaré qu’ils comprenaient tous la nécessité des restrictions actuelles. Elle a dit que rien ne change pour la performance de l’équipe, car les fans le seront. applaudissements des téléviseurs et ils veulent faire de leur mieux.

En ce qui concerne sa propre contribution, Oshoala a déclaré que son style de jeu personnel est «assez différent» de celui de l’équipe mais que parfois, lors de grands matchs contre de gros adversaires, une équipe doit s’adapter et évoluer avec le jeu et changer le style de jeu. et c’est là qu’elle entre en jeu. « Je pense que je suis ici parce que bien sûr je suis bon finisseur, mes mouvements dans la boîte je m’assure de bien les chronométrer. Donc pour moi, je peux dire que c’est peut-être ma finition ou ma vitesse peut-être pas être le style régulier de l’équipe, mais dans certains matchs, il est nécessaire et je l’apporte à l’équipe. »

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici