À la fin de l’année, les terriens pourront assister à la Lune froide le 30 décembre 2020. Le visuel astronomique à venir sera unique à bien des égards. La pleine lune froide sera la 13e et dernière pleine lune de cette année et sera la première pleine lune d’une nouvelle saison astronomique et la plus haute du ciel nocturne de la Terre.

Ce qui rend cette pleine lune spéciale est le fait qu’il se distingue surtout par sa trajectoire élevée à travers le ciel, ce qui fait que la pleine lune apparaît au-dessus de l’horizon pendant une période plus longue. La lune froide atteindra son illumination maximale mardi dans l’hémisphère ouest. Ceux qui souhaitent voir cette version de la lune devraient commencer à chercher la pleine lune juste avant le coucher du soleil, car elle commence à regarder au-dessus de l’horizon.

La lune froide de cette année se produira deux jours différents depuis que la lune atteint la pleine illumination à l’heure globale de 03:29 temps universel le mercredi 30 décembre 2020, selon Forbes. Selon cette heure, l’Asie-Pacifique, l’Europe et l’Afrique auront une pleine lune mercredi. Pour ceux d’Amérique du Sud et d’Amérique du Nord, la pleine lune froide aura lieu la veille à 22 h 29 HNE précisément et à 19 h 29 HNP le mardi 29 décembre 2020.

La lune froide est également connue sous le nom de Long Nights Moon en Amérique du Nord et comme elle apparaît après Noël, elle s’appelle la lune après Yule en Europe. Il est à noter que cette lune froide apparaît après un autre événement astronomique de grande conjonction ou l’étoile de Noël. La grande conjonction s’est formée lorsque Jupiter et Saturne se sont réunis pendant un certain temps le 21 décembre. Le mois a également été témoin d’une éclipse solaire totale, qui n’était pas visible en Inde.

Le nom Cold Moon a également une signification amérindienne aux États-Unis, car la pleine lune de décembre est plus connue sous le nom de lune froide. C’est ce que la tribu amérindienne a appelé «Mohawk» pour évoquer les conditions froides de cette période de l’année, lorsque le temps devient glacial. Selon Almanach du fermier, d’autres noms qui suggèrent le froid et la neige dans la tradition amérindienne incluent des noms par tribu crie comme: Drift Clearing Moon, Frost Exploding Trees Moon et Hoar Frost Moon. Alors que d’autres tribus amérindiennes comme Oglala utilisent des noms comme Moon of the Popping Trees, les tribus Haida et Cherokee l’appellent la Snow Moon. Les Abénakis occidentaux l’appellent Winter Maker Moon.