Avant la fête des pères, Sonu Sood offre à son fils une voiture chic d’une valeur de Rs 3 cr, la vidéo devient virale !- Regarder | Buzz News

New Delhi : L’acteur devenu philanthrope et activiste social Sonu Sood, qui est devenu un héros de la vie réelle, est à nouveau dans les nouvelles, mais cette fois pour une raison différente.

Une vidéo est devenue virale sur Internet, affirmant que Sonu Sood aurait offert une voiture chic de Rs 3 crore à son fils avant la fête des pères. Il est rapporté que l’acteur a offert à son fils Ishant Sood une Mercedes-Maybach GLS600 nouvellement lancée de couleur noire.

Dans la vidéo virale, on peut voir l’acteur emmener ses enfants faire un tour en voiture alors qu’il pleut dehors. Sonu a été vu assis sur le siège du conducteur et ses enfants ont été vus en train de profiter de la conduite.

Fait intéressant, l’acteur n’a pas encore confirmé le développement.

En parlant des caractéristiques étonnantes de la voiture, elle dispose d’un système d’infodivertissement à écran tactile, d’une version à cinq places, d’une capacité de bagages de 525 litres avec un combiné d’instruments numérique double de 12,3 pouces, et bien plus encore. Le SUV comprend également un moteur V8 de 4,0 litres doté d’un système hybride doux de 48 V. Il obtient 557 PS de puissance maximale et 730 Nm.

Eh bien, ce n’est pas la seule voiture de luxe qui appartient à Sonu Sood. L’acteur a également Audi Q7, Mercedes Benz ML-Class et Porsche Panamera, entre autres.

Sur le plan du travail, Sonu sera ensuite vu à Prithviraj, Alludu Adhurs, Acharya et Thamilarasan pour n’en nommer que quelques-uns.

Sonu Sood est devenu un bon samaritain au milieu de la nouvelle pandémie mortelle de coronavirus et a aidé les travailleurs migrants à rentrer chez eux et a également fourni des bourses d’entraînement aux étudiants se préparant à l’examen de la fonction publique.