Avant la démission d’un conseiller principal du gouverneur de Pennsylvanie, un collègue a accusé un conseiller de harcèlement sexuel

HARRISBURG, Pennsylvanie (AP) – Un conseiller principal du gouverneur de Pennsylvanie, Josh Shapiro, qui a brusquement démissionné cette semaine, avait été accusé…

HARRISBURG, Pennsylvanie (AP) — Un conseiller principal du gouverneur de Pennsylvanie, Josh Shapiro, qui a brusquement démissionné cette semaine, a été accusé plus tôt cette année de harcèlement sexuel par une collègue qui a déclaré que son comportement l’avait forcée à quitter son emploi au bureau du gouverneur.

Mike Vereb, qui a été secrétaire aux affaires législatives de Shapiro jusqu’à sa démission mercredi, a été accusé dans la plainte déposée par la femme auprès de la Commission des relations humaines de Pennsylvanie de l’avoir soumise à des avances sexuelles obscènes, misogynes et non désirées au cours de son bref passage dans l’administration du gouverneur.

Vereb n’a pas immédiatement répondu à un message laissé sur son téléphone portable jeudi.

Ancien législateur de l’État, Vereb a travaillé en étroite collaboration avec Shapiro lorsqu’il était procureur général. Après que le démocrate ait remporté le poste de gouverneur, Verb a assumé le rôle de guider le programme du gouverneur à travers une législature politiquement divisée.

Dans une déclaration datée du 31 mars adressée au bureau de l’administration de l’État, la femme a déclaré que Vereb lui avait dit que « si vous et moi décidions d’avoir une relation sexuelle, ce serait notre affaire » et qu’il lui avait également dit de porter des hauts décolletés. et des jupes avec des fentes plus courtes.

Le porte-parole de Shapiro, Manuel Bonder, a déclaré dans un communiqué envoyé par courrier électronique qu’il ne ferait aucun commentaire sur une question spécifique relative au personnel. Mais il a déclaré que l’État prend « au sérieux les allégations de discrimination et de harcèlement » et qu’il existe des procédures pour enquêter sur de telles allégations.

L’avocat de la femme, Chuck Pascal, a déclaré jeudi qu’il n’était pas en mesure de « confirmer le contenu ou l’authenticité d’une plainte, d’un projet de plainte ou d’une déclaration écrite » de sa part. « Nous ne pouvons pas non plus confirmer pour le moment l’existence d’un règlement, d’un accord ou d’une autre résolution concernant cette affaire. » Bonder a refusé de commenter l’existence d’un règlement.

La femme s’est vu offrir un poste dans l’administration du gouverneur au moment où Shapiro a pris ses fonctions en janvier et a démissionné en mars après avoir fait part de ses inquiétudes concernant le comportement de Vereb, selon sa plainte à la commission. Elle a déclaré que le bureau du gouverneur n’avait pas remédié à la situation et ne l’avait pas protégée contre des représailles.

Dans sa déclaration au Bureau de l’Administration, la femme a écrit qu’elle avait peur de Vereb.

« J’ai peur de ce qu’il va faire, des rumeurs qu’il va répandre, j’ai peur pour ma carrière professionnelle », a-t-elle déclaré. « Je mets tout cela en jeu parce que j’ai peur qu’il fasse ça à quelqu’un d’autre. »

La représentante de l’État Abby Major, républicaine du comté d’Armstrong, a déclaré que la femme lui avait fourni l’entretien et la plainte il y a plusieurs mois, à un moment où ils parlaient quotidiennement de la question.

« Elle a perdu ses moyens de subsistance », a déclaré Major, notant que des rumeurs circulaient à ce sujet. « Je suis donc sûr qu’il était très difficile d’essayer de continuer à travailler dans cette atmosphère et dans ce domaine politique où certaines personnes au plus haut niveau travaillent contre vous. »

Vereb, un républicain, est un ancien policier du comté de Montgomery qui a été élu à l’Assemblée législative de l’État en 2007 et a exercé cinq mandats. Il a servi aux côtés de Shapiro lorsqu’il était également représentant de l’État du comté de Montgomery. En 2017, Vereb est allé travailler pour le bureau du procureur général de Pennsylvanie sous Shapiro.

Le bureau du gouverneur a annoncé mercredi la démission de Vereb et a nommé TJ Yablonski à ce poste à compter de lundi.

Shapiro n’a fait aucun commentaire public sur son départ. Dans un communiqué annonçant mercredi la démission de Vereb, la chef de cabinet de Shapiro, Dana Fritz, a crédité Vereb pour son travail sur le budget de l’État et l’a qualifié de « membre clé d’une équipe ».

Droits d’auteur © 2023 L’Associated Press. Tous droits réservés. Ce matériel ne peut pas être publié, diffusé, écrit ou redistribué.