Avant la Coupe du monde, retour sur le meilleur

L’USMNT et l’USWNT changent de kits à peu près chaque année, et les conceptions couvrent toute la gamme. Regardons en arrière et choisissons les meilleurs. Illustration par ESPN

Lorsque Nike a révélé la semaine dernière les uniformes des équipes nationales masculines et féminines des États-Unis pour les prochains tournois de la Coupe du monde, les réponses allaient de la sourde oreille à la mutinerie limite.

Pour récapituler: le kit domicile pour Qatar 2022 est une chemise blanche unie avec quelques accents d’encolure et de manches, tandis que l’homologue extérieur est un mélange abstrait et confus de deux tons bleus. Vous ne manquez pas grand-chose.



Une partie du contrecoup des kits provient du fait que les équipes américaines en ont porté des assez mémorables sur les plus grandes scènes de football, même s’il n’y a pas de look signature à la France. Maillots Bleusl’Argentine Albiceleste ou du Brésil Canarinho.

Mais pour une raison quelconque (le look minimal est toujours là, l’inquiétude que les hommes ne se qualifient plus, ou peut-être un vraiment l’ajustement précis est caché jusqu’au tournoi de 2026 ?), La version de cette année est loin de tout ce qui mérite d’être collectionné.

Néanmoins, cela ne nous empêche pas au moins de nous remémorer et d’entrer dans la machine à remonter le temps (ou au moins jusqu’en 1991) pour classer les meilleurs kits américains jamais enfilés.

10. Les “Quatre Fantastiques” | Coupe du monde 2019

L’USWNT a obtenu sa quatrième étoile au-dessus de la crête dans ce kit lors de la Coupe du monde féminine en France. Mikoaj Barbanell/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Le kit qui a remporté la quatrième étoile de la Coupe du monde de l’USWNT au sommet. Inspirée du côté 1999, cette version a lancé la tendance récente des kits domicile blancs avec des accents discrets autour du col et des manches.

Ce n’est franchement pas très différent de ce que nous avons vu ces derniers temps, mais la victoire (et les moments photogéniques) guérit tout. Nous nous souvenons tous de la grande position de Megan Rapinoe avec ses bras tendus après ses deux buts contre la France en quarts de finale de la Coupe du monde 2019. Rien que pour ça, c’est mérité.

9. Le “Ce qui aurait pu être” | Qualifications pour la Coupe du monde 2018, 500e victoire de l’USWNT

C’était le kit conçu pour que l’USMNT porte à la Coupe du monde 2018 – s’ils s’étaient qualifiés, bien sûr. Ira L. Black/Corbis via Getty Images

Le coloris dégradé des barres donne l’impression d’une ceinture diagonale invisible, que les États-Unis ont utilisée efficacement dans le passé (comme nous le noterons plus tard). Voici la chose, cependant: celui-ci restera probablement dans les mémoires comme le kit qui aurait été porté lors de la Coupe du monde 2018, et en tant que tel, il est difficile de l’associer à autre chose qu’une période de réinitialisation prolongée pour l’USMNT.

Pour les femmes, il a été porté contre le Portugal lors d’un match amical de 2018 pour la 500e victoire de tous les temps de l’équipe.

8. Les « fines rayures » | Coupe América 2007

L’USMNT arborait des rayures rarement vues lors de la Copa America 2007. RODRIGO ARANGUA/AFP via Getty Images

Un exemple de la façon dont même le motif habituel “étoiles, ceintures et rayures” peut également être réorganisé. Est-ce que la combinaison de bleu royal et de fines rayures donne une ambiance “le costume de loisir des années 1970 rencontre les Yankees de New York” ? Oui, mais la sensation vintage et les cols blancs solides s’accordent bien, surtout lorsqu’ils sont enfilés avec le short blanc doublé de rouge.

Le fait qu’il n’ait été porté qu’à la Copa America 2007 au Venezuela, où l’USMNT était l’une des équipes invitées, lui donne également une certaine allure.

7. Le « Old School Red » | 2006 amical contre la Lettonie

Bien que l’USMNT et l’USWNT aient généralement des kits blancs et bleus, le rouge a parfois été utilisé comme couleur principale. Ezra Shaw/Getty Images

Le rouge est parfois apparu comme la couleur principale du look américain, ce qui permet aux kits de ressortir davantage. Dans cet exemple, il a été porté une fois lors d’un match d’envoi avant la Coupe du monde 2006, mais l’écusson de la vieille école, le col souple et la ceinture bicolore auraient facilement pu être le point culminant d’une sortie anticipée du tournoi.

L’ensemble du patch de manche serpent “Don’t Tread on Me” ressemble cependant à un ajout de dernière seconde.

6. La “barre latérale ensanglantée” | Coupe du monde 2006

La bande verticale décentrée fait de ce kit USMNT un classique. Mark Leech / Hors-jeu via Getty Images

Si cela avait été associé au kit ci-dessus lors du tournoi 2006 en Allemagne, peut-être que les choses auraient pu se passer différemment pour Brian McBride et l’USMNT.

Du point de vue du design, il semble déséquilibré car les barres décentrées ressemblent à une sangle d’une paire de salopettes ou peut-être d’allemand lederhosen. Mais comme il a été porté lors d’un match nul 1-1 mémorable et fougueux contre d’éventuels champions italiens (leur seul défaut sur le chemin du trophée), il a sa place ici.

5. La “ceinture rétro” | Coupe du monde 2010

La ceinture a été un motif récurrent pour l’USMNT, un clin d’œil à l’histoire de l’équipe. Phil Cole/Getty Images

Ce n’est peut-être même pas le meilleur maillot des États-Unis, mais comme lors du précédent cycle de la Coupe du monde, Nike s’est directement plongé dans la tradition du football du pays et a rendu hommage à l’équipe de 1950 qui a fait match nul contre l’Angleterre. Le fait que l’USMNT ait dessiné les Trois Lions une fois de plus 60 ans plus tard en Afrique du Sud n’a fait qu’amplifier la mystique de ce look.

Le fond bleu foncé en obsidienne avec une ceinture centrée et symétrique par une nuit froide de Rustenberg ? Assez emblématique.

4. Le “Reverse Waldo” | Coupe d’Or 2017

Les cerceaux offraient un design amusant pour l’USMNT et l’USWNT. Omar Véga/Getty Images

Le nom aura un sens plus tard, mais c’est encore un autre look digne de la Coupe du monde qui a été présenté ailleurs.

Quelques défauts sur le design : les chiffres semblent superposés et les étoiles blanches sur les épaules ressemblent à une épaulette criarde. Mais le blason revisité au look cerclé, utilisé plusieurs années plus tôt avec succès, fait partie de ceux qui pourraient facilement être une signature et un gabarit identifiable pour les équipes américaines.

3. La “bombe pop” | Coupe du monde 2014 (USMNT), éliminatoires de la Coupe du monde 2015 (USWNT)

Connu par les fans sous le nom de kit Bomb Pop, ce design a mené l’USMNT à travers la Coupe du monde au Brésil avec style. Rich Barnes/Getty Images

Il y avait une gamme d’émotions lorsque cette chemise est tombée, et pas seulement parce qu’elle ressemble à l’article le moins acheté d’un camion de crème glacée.

Nike a-t-il manqué de tissu rouge électrique quand il a commencé sur la poitrine et les épaules ? Peut-être, mais les couleurs vives et les couches de blocs étaient un rafraîchissement inattendu bienvenu après des années de looks nostalgiques.

C’est un incontournable – visuellement et littéralement – et se démarque toujours parmi la foule lors des matchs américains.

T-2. Le “Denim” et “Les choses à venir” | Coupe du monde 1994 (USMNT), Coupe du monde 1991 (USWNT)

Vous ne pouvez pas concevoir un kit qui ressemble à un jean bleu et vous attendre à ce qu’il ne devienne pas emblématique. Inoubliable. George Tiedemann /Sports illustrés via Getty Images

Ces deux classiques d’Adidas méritent d’être reconnus, non seulement pour leur design, mais pour ce qu’ils ont fait pour le sport dans le pays. Pour les hommes, ces stars étirées à la veste Starter sur un fond inspiré du denim délavé portées lors de la Coupe du monde de 1994 ont encore propulsé la popularité du sport (ou peut-être était-ce toutes ces coiffures incroyables).

Trois ans plus tôt, les femmes avaient remporté leur premier des quatre titres mondiaux, battant la Norvège lors du tournoi inaugural organisé en Chine. Les trois barres de la marque Adidas sont la principale caractéristique ici, mais leur positionnement dans un look diagonal, presque en ceinture, aide les blocs bleus et rouges à ressortir.

Cela ne fait pas de mal que vous ayez aussi autant de légendes pionnières ici.

L’USWNT a remporté la toute première Coupe du monde féminine avec ces maillots Adidas. TOMMY CHENG/AFP via Getty Images

1. Le “Waldo” | Gold Cup 2013 (USMNT), Jeux Olympiques 2012 (USWNT)

Les cerceaux rouges et blancs avec un short bleu marine ont été un succès auprès des fans, et l’USWNT a également remporté une médaille d’or olympique dans ces kits. Jamie Sabau/Getty Images

Être connu sous le nom de personnage principal d’une série de livres susceptibles d’être trouvés dans les salles d’attente des dentistes – et toujours en tête de liste – dit quelque chose.

Les kits emblématiques du monde entier ont tous une palette de signature, une couleur, quelque chose. Pour les États-Unis, pourquoi cela ne peut-il pas être le look des cerceaux?

Comme on le voit ici, il équilibre le blanc et la couleur pour qu’il fonctionne comme un kit à domicile ou à l’extérieur. Il joue les couleurs nationales sans être juste une copie du drapeau. C’est unique parce que peu d’équipes sont horizontales. Cela fonctionne.