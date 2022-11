Avant la Coupe du Monde de la FIFA, un responsable du Qatar qualifie l’homosexualité de “dommage dans la tête”

L’ancien international qatari et ambassadeur de la Coupe du monde Khalid Salman a qualifié l’homosexualité de “dommage mental” dans une interview diffusée mardi à la télévision allemande.

Le pays acceptera les visiteurs gays mais “ils doivent accepter nos règles”, a déclaré Salman dans l’interview avec le diffuseur ZDF, filmée au Qatar avant le tournoi.

Salman a également insisté sur le fait que l’homosexualité était “haram” – quelque chose d’interdit dans l’islam – lors de l’interview, qui a été brusquement interrompue après ses commentaires.

Le Qatar est sous le feu des critiques concernant son bilan en matière de droits humains avant la Coupe du monde, notamment son traitement des travailleurs étrangers et sa position sur les droits des femmes et des LGBTQ.

L’homosexualité est illégale dans l’État du Golfe et les capitaines d’un certain nombre de grands pays européens, dont l’Angleterre, la France et l’Allemagne, porteront des brassards aux couleurs de l’arc-en-ciel avec le message “One Love” dans une campagne anti-discrimination.

Les supporters des stades à travers l’Allemagne ont appelé samedi au boycott du tournoi.

La ministre allemande de l’Intérieur, Nancy Faeser, a déclaré la semaine dernière lors d’une visite au Qatar qu’elle assisterait à la Coupe du monde après avoir reçu une “garantie de sécurité” pour les fans LGBTQ par le Premier ministre du Qatar.

Les législateurs allemands ont rejoint Faeser lors de la visite, mais la commissaire aux droits de l’homme du gouvernement allemand, Luise Amtsberg, s’est retirée.

Faeser avait précédemment déclaré que l’organisation de la Coupe du monde par le Qatar était “très délicate” du point de vue de Berlin, ce qui a incité Doha à convoquer l’ambassadeur d’Allemagne.

