Avant la Coupe du monde de football, le Qatar expulse des travailleurs migrants qui manifestent

Le Qatar a détenu et expulsé des dizaines de travailleurs migrants qui ont participé à une manifestation parce que leur employeur ne les a pas payés, selon des militants des droits des travailleurs. L’émirat accueille la Coupe du monde dans trois mois et dépend de la main-d’œuvre étrangère pour construire des infrastructures, notamment des stades étincelants, pour le tournoi phare de football masculin.

Ce mois-ci, au moins 60 travailleurs ont été arrêtés pour avoir participé à la rare manifestation, devant les bureaux d’Al Bandary International Group, une importante entreprise de construction et d’accueil, selon Equidem, une organisation de défense des droits des travailleurs basée à Londres. Certains des manifestants, venus de pays comme le Népal, le Bangladesh, l’Inde, l’Égypte et les Philippines, n’avaient pas été payés depuis sept mois, a déclaré Equidem, ajoutant que la plupart d’entre eux avaient été renvoyés chez eux.

“Pour autant que nous le sachions, les autorités ont décidé d’expulser tous ceux qui étaient à la manifestation”, a déclaré le directeur exécutif d’Equidem, Mustafa Qadri. “Ces travailleurs manifestent parce que leur employeur ne les a pas payés… ce n’est pas un moment de printemps arabe.”

Un responsable du gouvernement qatari a déclaré dans un communiqué que les manifestants avaient été arrêtés pour avoir enfreint les lois sur la sécurité publique et que l’incident faisait l’objet d’une enquête.

“Tous les salaires et avantages différés sont payés par le ministère du Travail”, indique le communiqué. “La société faisait déjà l’objet d’une enquête de la part des autorités pour non-paiement des salaires avant l’incident, et maintenant de nouvelles mesures sont prises après le non-respect d’un délai pour régler les salaires impayés.”

Al Bandary n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le Qatar, riche en gaz, compte environ 2,8 millions d’habitants, dont 1,7 million de travailleurs étrangers, selon Amnesty International. En vue d’accueillir le tournoi, le premier au Moyen-Orient, Doha a lancé un projet de modernisation qui comprenait l’expansion de ses principaux systèmes d’aéroport et de transport public et la construction de stades et d’hôtels.

Les mauvais traitements infligés aux travailleurs migrants dans les pays du golfe Persique ont été bien documentés, mais le Qatar, en tant qu’hôte du tournoi, a fait l’objet d’une attention particulière.

L’émirat a reçu ce mois-ci l’approbation de modifier la date de début du tournoi, une décision sans précédent qui a permis à son équipe nationale de lancer la Coupe du monde la nuit avec des feux d’artifice.

En 2020, le ministère américain de la Justice a accusé le Qatar d’avoir soudoyé de hauts responsables de la FIFA, l’instance dirigeante internationale du sport, en échange des droits d’organisation de la Coupe du monde. Les responsables de la FIFA et les organisateurs qatariens ont nié cette allégation.

La manifestation du 14 août est intervenue au milieu des appels à la FIFA pour indemniser les travailleurs pour les abus de travail présumés subis avant le tournoi. Des groupes de défense des droits tels qu’Amnesty affirment que cela inclut les décès, les blessures et le vol de salaire.

La FIFA a détourné le regard alors que des milliers de migrants étaient contraints de travailler dans des conditions “équivalant à du travail forcé”, a écrit Amnesty dans un rapport cette année. Il a fait valoir que l’organisme mondial avait accordé au pays des droits d’hébergement convoités sans l’obliger à renforcer la protection des travailleurs.

“Tous ces abus sont tellement en contradiction avec l’image de la Coupe du monde comme une célébration scintillante de l’humanité”, a déclaré Minky Worden, directrice des initiatives mondiales à Human Rights Watch.

Face à une chaleur insupportable, le Qatar a commencé à climatiser l’extérieur

“Ce sont les gens qui ont littéralement construit la Coupe du monde à partir de zéro, du désert vers le haut. Ce sont eux qui doivent recevoir une compensation financière avant que le premier ballon ne soit botté », a-t-elle déclaré.

Doha a pris des mesures pour améliorer son traitement des travailleurs étrangers après avoir obtenu le droit d’accueil en 2010. Elle a révisé certaines de ses pratiques les plus controversées, notamment l’adoption d’un salaire minimum et la suppression du système d’emploi kafala du pays, qui donnait aux employeurs le droit d’empêcher les travailleurs de quitter leur emploi ou le pays. Les travailleurs ne sont pas autorisés à se syndiquer et ceux qui font la grève risquent l’expulsion, selon Worden.

Les plaintes des travailleurs qui construisent l’infrastructure avant le plus grand tournoi de football contrastent avec le faste et le glamour au sommet du sport. La semaine dernière, Paramount a payé un montant record de 1,5 milliard de dollars pour conserver les droits de diffusion américains de la Ligue des champions, le tournoi de football interclubs le plus populaire d’Europe.

L’Arabie saoudite, un autre pays au bilan médiocre en matière de droits des migrants, chercherait à accueillir la Coupe du monde 2030. Le week-end dernier, le président de la FIFA, Gianni Infantinoa rencontré le souverain de facto du royaume, le prince héritier Mohammed bin Salman, pour assister à un match de boxe.