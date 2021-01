Le président Donald Trump a déclenché un débat intense sur le rôle de Mike Pence dans la certification par le Congrès des votes du collège électoral, alors qu’il a apparemment appelé le vice-président à rejeter les «électeurs frauduleux».

«Le vice-président a le pouvoir de rejeter les électeurs frauduleusement choisis», le président a tweeté mardi.

Le commentaire est intervenu après que Trump s’est exprimé en Géorgie lundi, disant à ses partisans qu’il espérait Pence «Vient pour nous.»

« Bien sûr, s’il ne passe pas, je ne l’aimerai pas autant, » il ajouta.

Le vice-président supervisera mercredi la certification par le Congrès des résultats du collège électoral. Bien que le collège électoral ait déjà voté et que les nombreuses batailles juridiques du président pour renverser les résultats dans plusieurs États oscillants n’aient pas trouvé de traction dans les tribunaux, Trump et ses partisans continuent d’alléguer la fraude. Ils considèrent la certification du Congrès comme l’une des dernières opportunités pour empêcher Biden d’entrer à la Maison Blanche.

Le sénateur Josh Hawley (R-Missouri) et d’autres législateurs prévoient déjà de s’opposer officiellement aux résultats, bien que l’annulation des votes nécessiterait une majorité simple de soutien du Sénat et de la Chambre des représentants. Cela est considéré comme hautement improbable, étant donné le manque de soutien des démocrates et même de certains républicains.

Tous les regards sont donc tournés vers Pence, mais les critiques de Trump ont fait valoir que son rôle était en grande partie cérémoniel, principalement parce qu’il n’y avait pas de précédent solide pour s’opposer à la certification.

Pence présidera le dépouillement des voix en tant que président du Sénat. Les experts se sont disputés sur son autorité légale dans cette situation, les partisans de Trump affirmant qu’il avait le pouvoir de refuser les votes du collège électoral s’ils étaient frauduleux, et d’autres rejetant complètement ce point de vue.

EXTREME CLOSE UP – Les yeux de Pence observent la pièce. COUPE POUR FERMER la main de SHOT-PENCE sentant le poids du marteau. CUT TO: CLOSE UP – La bouche de Pence alors qu’il prononce: JE REJETTE LES ÉLECTEURS FRAUDULENTS! – Randy Quaid (@RandyRRQuaid) 5 janvier 2021

Le vice-président a le pouvoir de rejeter les électeurs choisis frauduleusement. – Charlie Kirk (@ charliekirk11) 5 janvier 2021

Alors que Trump intensifie la pression sur Pence avant demain, affirmant qu’il a un pouvoir qu’il n’a pas, les deux déjeunent ensemble en ce moment, par plusieurs personnes. Le déjeuner est généralement inscrit sur le programme public de Trump. – Kaitlan Collins (@kaitlancollins) 5 janvier 2021

Ce n’est en aucun cas vrai, mais j’invite les républicains de la Chambre et du Sénat à réfléchir au fait que les pouvoirs imaginaires que vous accordez à Pence vont également être donnés au vice-président qui sera bientôt assermenté. @KamalaHarris https://t.co/UfE7uOB0Ks – Jake Tapper (@jaketapper) 5 janvier 2021

Arrête ça. Le VP n’est pas le décideur ici. Il est le président. Le Congrès maintiendra la volonté du peuple dans une large mesure. https://t.co/kh3y8fxM5D – Amy Klobuchar (@amyklobuchar) 5 janvier 2021

Alors que la date de certification approche, de nombreux rapports des médias grand public ont décrit Pence comme « déchiré »entre sa loyauté envers le président et son autorité en vertu de la Constitution, beaucoup d’entre eux citant des sources anonymes pour transmettre les luttes intestines.

Le vice-président a précédemment déclaré par l’intermédiaire de son chef de cabinet qu’il « Partage les préoccupations de millions d’Américains concernant la fraude électorale et les irrégularités lors des dernières élections » et «Se félicite des efforts des membres de la Chambre et du Sénat pour utiliser l’autorité qu’ils ont en vertu de la loi pour soulever des objections et présenter des preuves devant le Congrès et le peuple américain le 6 janvier.

