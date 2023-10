Avant la bande-annonce de Tiger 3, les créateurs lancent un regard intense sur Salman Khan, les fans disent que « le vrai roi de Bollywood est de retour »

Le site officiel du Central Board of Film Certification a également révélé la durée d’exécution et le classement de censure de la bande-annonce de Tiger 3.

Salman Khan s’apprête à présenter le très attendu Tiger 3, et avant la sortie de la bande-annonce, les créateurs, Yash Raj Films, ont publié une nouvelle photo, mettant en vedette l’agent de RAW, Tiger, alias Salman Khan, du prochain film. Vendredi, YRF a partagé une affiche de Salman Khan de Tiger 3 et a également lancé un compte à rebours pour la bande-annonce.

Dans la nouvelle image, Salman à l’air intense tient une arme à feu et se faufile sur le territoire ennemi. Partageant l’image sur Instagram, les créateurs ont écrit : « Le compte à rebours commence ! Il reste 10 jours pour #Tiger3Trailer – Sortie le 16 octobre. #Tiger3 arrive dans les cinémas à Diwali. Sortie en hindi, tamoul et telugu. #10DaysToTiger3Trailer. »

Voici le message





Dès que la photo a été partagée, plusieurs internautes et ses fans ont salué le nouveau look de l’acteur. Un internaute a écrit : « Le vrai roi de Bollywood est de retour ». Un fan a écrit : « Super excité pour Tiger 3. » Un fan de Katrina a écrit : « Le tigre est là pour rugir. S’il vous plaît, montrez-nous aussi un aperçu de la tigresse ! » Un internaute a écrit : « Pathaan Kabir Khalid – étudiants, professeur Kon-Tiger ».

Durée d’exécution de la bande-annonce de Tiger 3, notes CBFC révélées

Sur le site officiel du Central Board of Film Certification, des informations sur la bande-annonce de Tiger 3 ont été partagées. Selon les détails partagés sur le site Web, la bande-annonce officielle de Tiger 3 est certifiée U/A (Universal Adults) et la durée d’exécution de la bande-annonce est de 2,51 minutes.

Voici la capture d’écran des détails du Tiger 3 sur le site Web du CBFC

À propos de Tigre 3

Tiger 3 sera le troisième opus de la franchise Tiger et le sixième opus de YRF Spy Universe. Le film suivra les événements des précédents Spy Thrillers, Tiger Zinda Hai, War et Pathaan. Tiger 3 mettra en vedette Katrina Kaif aux côtés de Salman Khan et Emraan Hashmi comme principal antagoniste. Tiger 3 réalisé par Maneesh Sharma sortira en salles à Diwali 2023.