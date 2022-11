Avant Kartik Aaryan, John Abraham- Abhishek Bachchan a été chanté pour remplacer Akshay Kumar

Depuis le jour où Paresh Rawal a annoncé que Kartik Aaryan remplacerait Akshay Kumar dans Hera Pheri 3, plusieurs fans inconditionnels de câpres comiques classiques sont déçus par le nouveau développement. Le lendemain du tweet de Paresh, Akshay a confirmé sa sortie de la franchise en raison de différences créatives.

Cette confirmation a bouleversé les fans de Kumar. Les cinéphiles veulent récupérer leur Raju, et #NoAkshayNoHeraPheri devient la tendance phare sur Twitter. Bon, laissez-nous vous dire que ce n’est pas la première fois que le producteur Firoz Nadiadwala et l’équipe décident de remplacer Kumar. En 2015, les créateurs ont organisé un événement au JW Marriot Hotel, Mumbai, et Hera Pheri 3 a été annoncé. Outre les membres de l’OG, Paresh Rawal et Suniel Shetty, John Abraham et Abhishek Bachchan ont été introduits dans la franchise.

Le film s’intitulait Hera Pheri 3 – Basé sur True Story, et il a été réalisé par le réalisateur de Phir Hera Pheri, Neeraj Vora. L’événement a été organisé pour annoncer le film tant attendu, avec John et Abhishek jouant respectivement Raju Duplicate et Raju Khabri. Selon le film mis sur les tablettes, le personnage d’Akshay a été remplacé par deux Rajus, ce qui créerait Hera Pheri d’identités. Le film a été mis de côté et même le réalisateur Neeraj est décédé en 2017. Mais les vidéos de l’événement sont toujours là sur YouTube. Dans une vidéo partagée par le portail média Newj, on peut voir le casting principal lancer Hera Pheri 3.

Le 11 novembre, Paresh Rawal a annoncé la nouvelle à son disciple qui lui a demandé : “@SirPareshRawal monsieur est-il vrai que kartik aryan fait Hera Pheri 3 ?” l’acteur vétéran lui a répondu en disant : “Oui, c’est vrai.” Le lendemain, lors des Hindustan Times Leadership Awards 2022, le samedi 12 novembre, la star de Ram Setu a déclaré : “Hera Pheri a fait partie de moi. Comme beaucoup de gens, j’ai de bons souvenirs. Mujhe bhi dukh hota hai ( Je me sens mal aussi) que depuis tant d’années, la partie 3 n’ait pas été faite. Mais comme je l’ai dit, nous devons démonter les choses. Sur le front du travail, Akshay a été vu pour la dernière fois à Ram Setu.