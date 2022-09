Avant, je me sentais en sécurité aux États-Unis, mais après les modifications apportées aux lois sur l’avortement et les armes à feu, je veux la citoyenneté canadienne

Cette chronique à la première personne est écrite par Amanda Robb, une journaliste américaine qui a travaillé sur le podcast de CBC, Quelqu’un sait quelque chose : la guerre de l’avortement. Pour plus d’informations sur les histoires à la première personne de CBC, veuillez consulter la foire aux questions.

Si vous êtes blanc et de la classe moyenne, il y a beaucoup de choses que vous tenez pour acquises en tant que citoyen américain.

Au moins j’ai.

Le principal d’entre eux est peut-être le sentiment que vous et votre famille êtes en sécurité. Même le 23 octobre 1998, je n’ai pas perdu ce sentiment. Ce soir-là, à Amherst, NY, un extrémiste anti-avortement s’est glissé dans les bois derrière la maison de mon oncle Bart – un obstétricien-gynécologue qui, en plus d’accoucher, pratiquait des avortements. L’extrémiste avait sur lui un fusil d’assaut semi-automatique. Vers 22 heures, mon oncle et sa femme sont revenus des offices de la synagogue. Dans leur cuisine, Bart a mis de la soupe au micro-ondes. Pendant qu’il chauffait, il a parlé à ses fils dans la tanière adjacente où ils regardaient un match de hockey des Sabres de Buffalo. L’extrémiste a tiré avec son fusil. À l’intérieur de la maison de mon oncle, il y avait un ping et un petit trou où la vitre de la fenêtre s’est brisée. Des mois plus tard, la femme de Bart, Lynne, m’a raconté ce qui s’est passé ensuite.

“Je pense qu’on m’a tiré dessus”, a déclaré Bart. « Ne sois pas ridicule », m’a-t-elle dit. Mais c’était trop tard. Une balle avait déjà traversé le corps de mon oncle. Il a saigné à mort en quelques secondes devant sa femme et ses enfants, alors âgés de sept à 15 ans.

J’avais 32 ans à l’époque et j’étais choquée que les guerres de l’avortement et la culture des armes à feu aux États-Unis aient emporté un membre de ma famille.

Amanda Robb, à gauche, a travaillé avec David Ridgen pour enquêter sur la mort de son oncle, le Dr Barnett Slepian, à droite, et sur le lien possible avec un mouvement anti-avortement. (Soumis par Amanda Robb)

Mais je ne pensais pas que quelqu’un ou quoi que ce soit viendrait pour le reste d’entre nous. Aussi étrange et même stupide que cela puisse paraître, la vérité est que mon sentiment de sécurité (pour moi-même et ma famille restante) a perduré à cause de trop de fusillades dans les écoles, de fusillades de masse, de catastrophes liées au changement climatique, de l’insurrection au Capitole américain et d’attaques terroristes, y compris 9/11.

Puis vinrent les 23 et 24 juin 2022 — deux dates qui resteront à jamais gravées dans ma mémoire.

Le 23 juin, la Cour suprême des États-Unis a statué qu’une loi de l’État de New York qui obligeait les résidents à “démontrer un besoin particulier d’autoprotection” pour pouvoir porter une arme à feu dans les lieux publics était inconstitutionnel . Grâce au deuxième amendement de notre constitution, nous, Américains, avons « le droit de détenir et de porter des armes ». En outre, ont déclaré les juges, il n’y a aucune raison d’exclure “l’île de Manhattan simplement parce qu’il y a du monde .”

Amanda Robb est devenue journaliste d’investigation après le meurtre de son oncle. (Evan Aagaard/CBC)

Mon mari, ma fille et moi vivons à Manhattan. C’est une île au milieu de la rivière Hudson, et elle fait moins de 60 kilomètres carrés. Un jour de semaine typique, il y a quatre millions de personnes ici . C’est une moyenne de 66 666 personnes par kilomètre carré. Avant que la Cour suprême n’invalide cette loi de New York, 32 % des Américains possédaient des armes à feu. Donc, je dois maintenant supposer que dans chaque kilomètre carré de ma ville natale, une moyenne de au moins 21 333 personnes ont des armes à feu.

Vous sentiriez-vous en sécurité ?

Le lendemain, le même tribunal a invalidé Roe v. Wade, la décision de 1973 qui accordait à toutes les femmes américaines le droit à l’avortement.

Cela a déjà profondément affecté les femmes et les filles américaines. Au cours des trois mois qui se sont écoulés depuis que le tribunal a rendu cette décision, au moins 14 États ont interdit l’avortement et on a imposé une interdiction à six semaines de grossesse, avant que beaucoup de gens ne sachent qu’ils sont enceintes.

Je ne citerai que deux cas de ce qui s’est passé depuis. UN Victime de viol à 10 ans dans l’Ohio a dû se rendre dans l’Indiana pour se faire avorter. Au Texas, une femme qui souffrait beaucoup et saignement lors d’une fausse couche s’est vu refuser des soins . Le personnel de l’hôpital lui a dit de revenir quand elle saignait plus abondamment, plus précisément en remplissant une couche de sang toutes les heures.”

Vous sentiriez-vous en sécurité ?

Je ne sais pas. Et je vis dans une terreur mortelle pour ce qui pourrait arriver à ma fille de 22 ans.

J’ai passé les trois dernières années à travailler pour la CBC sur le podcast Quelqu’un sait quelque chose : la guerre de l’avortement. Cela a été l’une des meilleures expériences professionnelles de ma vie.

REGARDER | Amanda Robb a rencontré l’assassin de son oncle

Après ces deux décisions de la Cour suprême des États-Unis, j’ai décidé que je ne voulais pas seulement travailler pour des Canadiens; Je voulais être canadien.

Pourquoi? Parmi mes principales raisons : Par habitant, le Les États-Unis détiennent environ 3,5 fois plus d’armes à feu que le Canada et un taux d’homicides par arme à feu c’est à peu près huit fois supérieur . Aussi, l’avortement est légal au Canada depuis 1988 lorsque la Cour suprême a décidé dans R. c. Morgentaler qu’une loi criminalisant l’avortement était inconstitutionnelle.

Mon oncle Bart a déménagé dans la banlieue de Buffalo, à moins de 25 kilomètres de la frontière canadienne quand j’avais 12 ans. Ma mère, ma sœur et moi y sommes allés chaque été par la suite jusqu’à ce qu’il soit tué. Presque toujours, nous faisions une excursion d’une journée en Ontario.

J’ai adoré le pays dès mon plus jeune âge : les paysages immaculés, les villes qui ont l’air européennes, les villes qui ont l’air futuristes, la poutine, l’érable tout et même la façon dont les gens là-bas prononcent “about” comme “aboot” à mes oreilles américaines. Ma grand-mère paternelle était une fière Manitobaine, et j’espérais que cela suffisait pour me permettre de revendiquer la citoyenneté canadienne.

C’était le cas.

Mais la Loi sur la citoyenneté canadienne a été modifiée en 2009. Aujourd’hui, vous besoin d’un parent canadien pour être admissible à la citoyenneté et d’autres voies vers la citoyenneté ont leurs propres défis . Ma belle-mère âgée ne peut pas être déplacée facilement, alors même si ma famille veut demander la résidence permanente au Canada, nous continuerons à vivre à New York. Donc, pour l’instant, je dois rester aux États-Unis, dans la “sécurité” de ma propre maison, mort de peur.