Avant Jawan, découvrez CES Top 10 des films d’action de célèbres cinéastes du sud de l’Inde sur les plateformes OTT

Kareena Kapoor Khan a stupéfié dans la bande-annonce de Jaane Jaan et la façon dont elle s’est moulée dans Maya D’Souza est louable. Mais ce n’était pas du gâteau pour elle d’assumer ce rôle stimulant et c’était Saïf Ali Khan qui l’a aidée à préparer ce qui l’attendait. Il lui a rappelé que ce n’est pas quelque chose d’habituel et qu’elle devrait cesser d’être députée d’arrière-ban. Pendant le Jaane Jaan qui s’est tenue mardi à Mumbai, Kareena a révélé : « Saif m’a dit : ‘Écoute, tu dois être préparé, ce n’est pas comme si tu allais te maquiller et dire tes répliques, ce n’est pas un pique-nique’. » Il lui a également dit que Jaideep et Vijay sont tous deux de grands acteurs et qu’ils improvisent en déplacement, elle doit donc être préparée. Kareena a déclaré qu’en travaillant avec les deux hommes, qui ont pris d’assaut le monde de l’OTT, elle s’est rendu compte que Saif avait absolument raison. Kareena a déclaré: « Jaideep vous surprend vraiment à chaque prise et avec Vijay, j’ai réalisé qu’il est un peu comme moi, qui s’amuse mais chacune de ses prises est différente. »

Elle a dit que c’était une expérience incroyable de travailler avec les deux acteurs. Elle a également reconnu l’importance pour les acteurs d’être constamment menacés par d’autres acteurs et d’être sur leurs gardes. « Nous étions tous préparés », a déclaré l’actrice.

Ajoutant à son expérience, Vijay a partagé : « Je tiens à remercier Saif Ali Khan, sinon elle n’aurait même pas su yeh ladke kaun hain. » Kareena a plaisanté : « Oui, il continue de tout regarder. » Bebo a même ajouté à quel point elle était nerveuse pour Jaane Jaan et qu’elle voulait travailler avec Sujoy Ghosh depuis maintenant 10 ans : « Je pense que je suis plus nerveuse qu’il y a 23 ans parce que les gens vont surveiller de plus près, chez eux. Sujoy a fait un travail fantastique, nous avions envie de travailler depuis des décennies, et finalement c’est arrivé. »

Regardez la vidéo de la bande-annonce de Jaane Jaan ici :

Kareena a ajouté : « En fait, j’étais enceinte de Jeh au moment où on m’a contacté pour le scénario, puis j’ai pensé que ce serait génial de faire un début OTT avec Netflix parce que tout le monde faisait quelque chose d’incroyable là-dessus. J’aurais aimé avoir un peu de co -des stars qui ajoutent beaucoup de fraîcheur et puis il y avait le nom de Vijay et Jaideep. Je me disais oui, on ne peut pas refuser ça. Je veux travailler avec eux, je veux apprendre d’eux et parfois j’oubliais mes répliques , quelque chose qui n’est jamais arrivé, je pense que c’était juste censé arriver. »

Regardez cette vidéo d’Ameesha Patel parlant de Kareena Kapoor Khan ici :

Kareena a même mentionné qu’elle aimait personnellement le genre du thriller : « Personnellement, j’aime regarder des thrillers policiers et des mystères, c’est généralement ce que je préfère. Quand j’ai lu cette histoire, c’était tout simplement incroyable et ça n’aurait pas pu être mieux, j’ai immédiatement dit oui. , nous avons toujours voulu travailler ensemble et c’était enfin chose faite. » Sujoy a ajouté à la déclaration de Bebo que c’est elle qui avait rejeté les 100 scripts avec lesquels il lui avait déjà adressé la parole.

Jaane Jaan sort sur Netflix le 21 septembre 2023.