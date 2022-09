Avant-goût de la finale de “Belle Collective” ! Aikesha omet “accidentellement” Lateshia du plan de salle lors de son événement Farish Street

Joyeux Vendredi a tous! Nous sommes enfin arrivés à la fin de la deuxième saison de « Belle Collective… »

Et vous êtes dans un régal spécial! Nous avons quelques extraits exclusifs avant l’épisode. Si vous n’êtes pas déjà à l’écoute de “Belle Collective”, vous devez savoir que l’émission offre des portions saines de ce pour quoi le Sud est célèbre – la douceur et l’OMBRE ! “Belle Collective” est centré sur six belles du sud à Jackson, Mississippi, qui sont plus que des épouses – elles sont des patrons à part entière. Qu’il s’agisse de posséder des entreprises de plusieurs millions de dollars ou de jongler avec les problèmes relationnels et la maternité, ils mettent en lumière le mariage tout en atteignant le sommet.

L’épisode de ce soir, l’épisode 209, s’intitule “Belle débuts et fins” et il y a beaucoup en jeu pour celui-ci. Tout d’abord, la mère de Marie disparaît et elle fait appel à ses amis pour l’aider à la retrouver, mais combien de temps Marie peut-elle encore supporter ?

Regardez le clip ci-dessous :

Pauvre Marie ! Maman l’a fait frapper aux portes des trappes ! Nous prions pour que tout se passe bien.

Appuyez sur le flip pour en savoir plus sur l’émission de ce soir.