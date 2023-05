Avant Gadar 2, Sunny Deol, Anil Sharma et Zee Studios rééditent Gadar original le 9 juin 2023

Gadar : Ek Prem Katha qui est sorti en 2001 est l’un des plus gros blockbusters bollywoodiens de tous les temps. Il est salué comme le plus grand distributeur d’argent en Inde. Le film avait des chansons mélodieuses comme Udd Jaa Kale Kawan à la séquence de combat épique Dhai Kilo Kaa Haath de Sunny Deol. Gadar 2 réalisé avec un budget de Rs 120 crores devrait sortir le week-end de la fête de l’indépendance, c’est-à-dire le 11 août 2023. Selon un portail de divertissement, l’original Gadar: Ek Prem Katha verra une réédition le 9 juin 2023 dans les salles de cinéma de toute l’Inde. Le film est une émotion pour tous les acteurs, cinéastes et intervenants de Zee Studios. L’équipe veut faire revivre la nostalgie du vieux film avant de faire entrer Gadar 2 dans les salles de cinéma.

Une source a déclaré à Pinkvilla que contrairement à de nombreux vieux films qui avaient sélectionné des rediffusions uniquement sur des multiplexes, Gadar viendrait également sur les écrans uniques. La source a été citée comme disant: « Le noyau de Gadar repose dans la ceinture de masse et les parties prenantes feront une sortie bien planifiée de Gadar dans certains des écrans uniques emblématiques à travers l’Inde. » Les promotions du film ont commencé assez tôt. Sunny Deol et Ameesha Patel étaient venus pour la grande finale de Bigg Boss 16 où Abdu Rozik s’est déguisé en Chota Tara Singh. Il semble que plus de détails liés à la stratégie de sortie, à la liste des théâtres et à d’autres plans seront révélés sous peu. Il semble que le travail ait commencé pour peaufiner l’ancien film. Il a été converti au format 4K et le son est retravaillé pour le rendre au même niveau que les films d’aujourd’hui. Les fabricants de Gadar 2 pourraient révéler un teaser au mois de juin. Le film sortira le 11 août 2023. La source a en outre déclaré: « Le teaser pourrait être attaché aux tirages de Gadar ou ils pourraient faire un grand lancement le 15 juin, pour marquer les 22 ans du blockbuster culte. Une décision sera pris sous peu. »

Gadar 2 se déroule dans le contexte de la guerre indo-pakistanaise de 1971. Sunny Deol et Ameesha Patel jouent les parents d’Utkarsh Sharma. Cette fois, il doit se rendre au Pakistan pour son fils. Utkarsh Sharma est le fils du cinéaste Anil Sharma. Il a travaillé dans le film Genius avant ça !