Avant et après – La vie hollywoodienne

Crédit d’image : CraSH/imageSPACE/Shutterstock

Shahs du coucher du soleil alun Lilly Ghalichi a enfin son nez idéal. La star de télé-réalité et entrepreneure de 39 ans s’est rendue sur Instagram le lundi 30 janvier pour faire ses débuts avec son nouveau nez après l’avoir reconstruit une deuxième fois. “Alors … c’est arrivé”, a-t-elle écrit sur une image de son nez bandé sur son histoire Instagram. “La plupart des gens le cacheraient, certains le nient peut-être même.”

#ShahsofSunset Lilly Ghalichi, ancienne de «Shahs of Sunset», révèle un travail de nez et partage des photos de récupération https://t.co/MIxWmA8ie8 pic.twitter.com/X4X27XiZFN – Brillamment (@BrightlyAgain) 31 janvier 2023

Dans une vidéo de suivi, vue ci-dessus, elle a expliqué ce qui l’a amenée à obtenir une deuxième opération au nez. “J’avais eu un précédent rhinoplastie avant, et même si mon nez était super mignon – c’était très mignon – je ne pouvais pas respirer pour rien. je dormirais dans ces bandes la nuit, ça m’ouvrirait le nez », se souvient la fondatrice de Lilly Lashes. “Mes narines, qui sont si parfaites et même maintenant, étaient complètement courbé. Mon septum … n’était pas droit, ce qui m’empêchait de respirer, et mon nez était tordu. Son nez précédent peut être vu ci-dessous.

Lilly a poursuivi en disant qu’elle était non seulement passée sous le couteau pour réparer sa respiration, mais parce qu’elle ne se sentait «pas en sécurité» sur à quoi ressemblait son nez. « J’avais peur parce que c’est ton visage. … Alors, quelque chose de pire va-t-il se passer ? dit-elle, rappelant ses inquiétudes avant de l’avoir rhinoplastie. Heureusement, tout s’est bien passé.

La mère de deux enfants a laissé présager une réaction violente pour avoir parlé de sa procédure, alors elle a tout de suite été franche. “Permettez-moi de nier en disant que je n’ai rien obtenu gratuitement. je payé pour chirurgie intégralement même si [my doctor] Jason est l’un de nos meilleurs amis », a-t-elle affirmé.

Lilly a conclu sa vidéo en désactivant le lissage du visage filtre et appelant ses résultats « parfaits ». Elle a dit: “Je suis 12 jours après-chirurgie, donc je suis toujours très gonflé. Mais c’est déjà donc droit. Je peux si bien respirer. Mon les narines sont complètement pairs. … Il a fait un incroyable travail.”

Malheureusement, Lilly était toujours traquée par des adeptes qui ne croyaient pas qu’elle avait payé pour son travail de nez, mais elle a rapidement riposté. « En fait, j’ai payé. Beaucoup. Je réussis très bien si vous ne l’avez pas remarqué et je peux payer pour tout ce que je veux », a-t-elle écrit sur une capture d’écran d’un intimidateur la traitant de « menteuse ». Elle a poursuivi: “J’ai posté parce que je suis tellement satisfaite de mes résultats et que je voulais aider les autres qui n’étaient pas satisfaits d’une opération précédente comme moi – pas parce que j’ai obtenu quoi que ce soit gratuitement, le DR ne savait même pas que j’allais publier quoi que ce soit du tout.”

La Bravolebrity avait déjà effectué des travaux en 2019 lorsqu’un de ses implants mammaires s’est rompu. Elle a écrit sur l’expérience à côté d’une photo Instagram de l’un de ses implants en octobre de la même année. “Ceci est une photo réelle de mon implant rompu qui était à l’intérieur de moi. Obtenir des implants mammaires est une décision de toute une vie – vous aurez probablement besoin de plus de chirurgies et d’avoir des complications, alors j’espère que toute fille qui les envisage lira ceci et reconsidérera pour s’assurer que c’est vraiment ce qu’elle veut », a-t-elle écrit franchement.

“Ne vous méprenez pas, j’adore la façon dont mes seins me font me sentir plus féminine et, dans un certain sens, plus belle, mais si je pouvais remonter le temps, après tous les problèmes que j’ai eus, je n’aurais pas eu eux », a-t-elle admis. “Je vais bien et je guéris bien, j’ai eu un Dr incroyable et je n’ai pas explanté, mais j’ai plutôt remplacé le 1 parce qu’après des années d’implantation d’implants, l’explantation me semble si effrayante en ce moment – je ne sais pas si je serai laissé défiguré sans eux. Je partage mon histoire uniquement parce que je sais que des millions de jeunes femmes me regardent, moi et d’autres avec des implants, en pensant qu’elles en ont aussi besoin, alors je veux juste que toutes les femmes dans cette position sachent que les choses ne sont pas aussi parfaites qu’elles le paraissent, et que les implants viennent avec de vrais risques.

