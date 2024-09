Avant d’utiliser une carte SD comme lecteur externe pour iPhone, connaissez les limites

La série iPhone 15 Pro et la nouvelle série iPhone 16 Pro offrent une capacité de capture vidéo vraiment magnifique, notamment grâce à l’ajout de ProRes Log. La capture vidéo standard souffre d’un sur-nettoyage, mais pas les images log. Mais les images log occupent beaucoup de stockage, ce qui signifie que certains créateurs pourraient être tentés d’utiliser des cartes SD.

De nombreux cinéastes mobiles recherchent des moyens simples et peu coûteux d’obtenir un stockage externe. Étant donné que la plupart d’entre eux disposent d’appareils photo autonomes et donc de cartes SD, beaucoup voudront les réutiliser pour les utiliser avec l’iPhone, si possible. Mieux encore, beaucoup espèrent pouvoir déverrouiller la capture ProRes Log sur une carte SD, car cela faciliterait grandement la gestion des séquences. Les séquences ProRes Log 4K à fréquence d’images plus élevée nécessitent l’utilisation d’un SSD externe, ce qui rend l’option SD externe encore plus intéressante.

L’année dernière, Le YouTubeur David Altizer Il a partagé qu’il avait pu capturer des images 4K ProRes Log à 30 et 60 images par seconde depuis l’iPhone vers une carte SD connectée. À l’époque, cela semblait être un « hack » fantastique pour obtenir beaucoup de stockage supplémentaire et bon marché pour la capture vidéo sur iPhone. Cependant, cette vidéo a été publiée avant qu’Apple ne corrige un bug qui n’indiquait pas aux utilisateurs lorsque l’iPhone perdait des images – car c’était le cas et c’est toujours le cas.

PétaPixel aujourd’hui a confirmé que l’iPhone peut techniquement filmez en 4K à 30 images par seconde (FPS) en ProRes Log sur une carte SD UHS-II, mais si vous essayez de choisir une fréquence d’images plus élevée, vous risquez de perdre des images. Autrement dit, l’iPhone a permis à la connexion de se faire à 30 FPS, mais cela ne signifie pas que cela fonctionnera très bien. Les vitesses de transfert des cartes SD sont extrêmement instables, même si un test de vitesse rapide à partir d’un ordinateur connecté, ou dans ce cas d’un iPhone, montre un pic supérieur à 200 Mo/s. La SD Association ne fournit pas une note supérieure à V90 (ce qui indique une vitesse vidéo de 90 Mo/s en continu) mais de nombreux fabricants de cartes revendiqueront des vitesses de lecture et d’écriture très élevées même si, d’une part, ces vitesses ne sont jamais réalisées dans le monde réel et, d’autre part, ne sont que des pics qui chutent rapidement pendant de longues périodes d’enregistrement.

Même si une carte SD peut atteindre des vitesses d’écriture élevées de 200 Mo/s, elle ne peut pas le maintenir. Aucune d’entre elles ne le peut. Elles chutent toutes de manière significative et, lors d’une charge intensive, leur vitesse oscille, souvent de manière brutale.

Apple ProRes Log est un fichier extrêmement lourd dont la taille est égale à celle du ProRes 422 HQ. Tout périphérique de stockage externe connecté à un iPhone (à la fois la série iPhone 15 Pro de l’année dernière et la série iPhone 16 Pro de cette année) essayant de capturer ProRes Log a besoin d’une vitesse d’écriture d’au moins 110 Mo/s pour la 4K à 24 et 30 FPS, 220 Mo/s pour couvrir la 4K à 60 FPS, et dans le cas de l’iPhone 16 Pro, d’au moins 440 Mo/s pour la 4K à 120 FPS.

Ainsi, même si une carte SD permettra à l’iPhone de filmer en 4Kp30 à première vue, PétaPixelLes experts vidéo de ne pensent pas que la carte sera capable d’enregistrer de manière stable pendant très longtemps. Si vous filmez avec une carte SD pendant plus de quelques secondes, vous pouvez vous attendre à ce qu’elle commence à perdre des images, quelle que soit la fréquence d’images choisie. Pire encore, vous ne verrez probablement pas ces pertes d’images en temps réel, ce n’est qu’au moment de la lecture que vous les remarquerez et à ce stade, les images sont pratiquement irrécupérables.

Il n’existe que quelques SSD dont il est confirmé qu’ils ne perdent pas d’images lors de l’utilisation de ProRes Log 4K à des fréquences d’images plus élevées : le disque SSD externe portable LaCie SSD 2 To, le Samsung T9 et l’OWC Elektron. Bien que d’autres SSD puissent fonctionner, certains perdent encore des images, ce qui devrait vous dire tout ce que vous devez savoir sur la fiabilité d’une carte SD beaucoup plus lente lorsqu’elle est chargée de ces mêmes fichiers.

L’adaptateur USB-C Anker MagGo

La semaine dernière, Anker a annoncé la Adaptateur MagGo USB-C 3 en 1 qui promet de permettre de meilleurs flux de capture vidéo sur iPhone grâce à la prise en charge de la carte SD. peut être utilisé pour ce qu’Anker annonce – au sens strict – nous ne le recommandons pas pour les tâches vidéo où un cinéaste souhaite capturer ProRes Log.

Anker affirme que son adaptateur permet la synchronisation et la charge simultanées des données à une puissance maximale de 42,5 W lorsqu’il est connecté à une source d’alimentation, « ce qui le rend idéal pour les professionnels multitâches ». Il indique également qu’il peut fournir une connexion stable à une carte SD ou TF (TF, ou TransFlash, est un autre nom pour microSD) à une vitesse de 312 Mo/s.

Le MagGo n’est pas une carte SD, c’est un lecteur, donc tous les chiffres qui y sont mentionnés sont vrais. Cependant, le lecteur n’est pas le goulot d’étranglement, mais la carte. Peu importe que le lecteur puisse transférer aussi vite si aucune carte SD ne peut suivre. À ce propos, ne vous laissez pas tromper par les cartes mémoire SD Express ou SD 8.0 qui promettent des vitesses de transfert beaucoup plus élevées : elles ne fonctionneront pas non plus avec ce lecteur.

Ainsi, même si les annonces d’Anker ne sont pas fausses, elles sont trompeuses. L’utilisation du mot « professionnel » dans sa publicité, ainsi que la promesse d’une vitesse de transfert élevée en Mo/s, laissent penser à beaucoup que cet appareil sera capable de gérer les rigueurs de la capture vidéo « professionnelle » sur smartphone. Il n’est pas explicitement question de capture en 4K ProRes Log, mais étant donné que les professionnels filment tout le temps avec l’iPhone et que les plus récents le font tous avec ProRes Log, il donne l’impression d’offrir une expérience comparable à ce que ces personnes créent lorsqu’il ne le peut pas.

C’est dommage, car ce produit n’est pas mauvais, il reste très utile pour ceux qui voudraient que leur iPhone reproduise l’expérience d’un appareil photo autonome. Prendre des photos et des vidéos non enregistrées sur une carte SD est un excellent moyen d’utiliser une mémoire ancienne et donc d’économiser de l’argent et de réduire le gaspillage. Il est tout simplement dommage qu’Anker ait emprunté une voie trop trompeuse dans sa tentative d’attirer des ventes.

Nous ne vous disons pas de ne pas acheter l’adaptateur USB-C Anker MagGo, mais si vous le faites, connaissez ses limites.

Anker n’est pas le seul à blâmer

Certes, Anker a un peu trop bu au marketing, mais il n’est pas le seul à blâmer ici. Au lieu d’obliger les fabricants à n’indiquer que les vitesses de lecture et d’écriture soutenues sur les cartes, la SD Association (et la Compact Flash Association le font aussi) permet aux fabricants de cartes de publier en gros caractères gras les vitesses de pointe testées en laboratoire tout en cachant les vitesses de performance réelles derrière des logos déroutants comme U3, A4 et V90. Parfois, les fabricants n’indiquent même pas si ce sont les vitesses de lecture ou d’écriture que ces gros chiffres représentent (les performances d’écriture élevées, qui sont nécessaires pour la capture, sont beaucoup plus difficiles à fabriquer que les performances de lecture élevées). Le photographe moyen ne sait pas ce que signifient tous ces symboles, et encore moins le créateur de contenu iPhone moyen. Tout ce qu’ils voient, ce sont ces gros chiffres brillants et ils appuient sur le bouton d’achat.

C’est pourquoi SanDisk inscrit en gros caractères « vitesse jusqu’à 150 Mo/s » sur l’emballage ci-dessus, même si cela fait référence aux meilleures vitesses de lecture. En réalité, cette carte plafonne à 10 Mo/s en écriture, ce qui en fait une carte vraiment lamentablement lente. Mais le consommateur moyen verra le prix de 100 $, l’énorme capacité de 1,5 To et les 150 Mo/s par seconde et se dira : « Quelle affaire ! »

Tous les fabricants de cartes ne le font pas et certains n’impriment même que des performances soutenues sur la carte, et non des performances de pointe, mais la mémoire reste un espace alambiqué et trompeur qui a vraiment besoin d’être nettoyé.