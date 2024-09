Avant d’installer iOS 18, sauvegardez correctement votre iPhone

Si vous possédez un iPhone datant de l’iPhone XR, vous pourrez bientôt installer la dernière version d’iOS 18. En plus d’annoncer les nouveaux modèles iPhone 16 et iPhone 16 Pro lors de son événement de septembre, Apple a marqué le 16 septembre – lundi – comme la sortie officielle de la version de sortie d’iOS 18. Cela signifie que le moment est venu de préparer votre téléphone actuel, que vous mettiez à niveau son logiciel ou que vous le remplaciez au profit d’un nouvel iPhone 16. Et pour cela, vous avez besoin d’une bonne sauvegarde de vos données.

Mais pas n’importe quelle sauvegarde : vous voulez un type de sauvegarde spécifique qui vous facilitera grandement la vie dans le cas peu probable où vous auriez besoin de revenir à iOS 17. Avec cette sauvegarde solide en place, vous vous sentirez plus en sécurité lorsque vous utiliserez les nouvelles fonctionnalités d’iOS 18 telles que les améliorations des messages texte, les améliorations dans Apple Maps et la mise en miroir de votre iPhone à partir d’un Mac dans MacOS Sequoia.

Pourquoi une archive est essentielle avant d’installer une nouvelle version d’iOS

Vous avez probablement l’habitude d’utiliser la sauvegarde iCloud pour conserver une sauvegarde régulière de vos données. Elle fonctionne en arrière-plan (lorsque vous dormez et que vous chargez votre appareil) et implique le moins de frictions de sauvegarde, tant que vous disposez de suffisamment d’espace disque iCloud disponible. Accédez à Paramètres > [your name] > iCloud > Sauvegarde iCloud et allume Sauvegarder cet iPhone si ce n’est pas déjà actif.

Cependant, lorsqu’il s’agit de passer à une version complète d’iOS, comme d’iOS 17 à iOS 18, une sauvegarde iCloud pose un problème : vous ne pouvez pas restaurer à partir de cette sauvegarde cloud si vous revenez à iOS 17. Et malheureusement, iCloud ne conserve que la sauvegarde la plus récente : vous ne pouvez pas choisir parmi les itérations de sauvegarde précédentes. Si vous essayez d’utiliser une sauvegarde cloud iOS 18 pour restaurer vers iOS 17, vous obtiendrez une erreur. (La création d’une archive est également une étape importante lorsque vous installez les versions bêta d’iOS.)

C’est pourquoi vous devez archiver une sauvegarde sur votre ordinateur.

iOS vous avertit si vous essayez de restaurer à partir d’une sauvegarde iCloud effectuée sous la version bêta d’iOS. Jeff Carlson/CNET

Faut-il crypter la sauvegarde locale ?

Avant de créer cette sauvegarde archivée, vous devez décider si vous souhaitez activer l’une des options, Crypter la sauvegarde locale. Pour des raisons de sécurité, cette fonctionnalité brouille les données pour empêcher toute personne ayant accès à votre ordinateur d’y accéder. Cette option préserve également les informations sensibles dans la sauvegarde, telles que les mots de passe enregistrés et les données personnelles dans les applications Santé et Fitness.

L’inconvénient est que vous devez créer un mot de passe distinct pour la sauvegarde. Si vous oubliez ou perdez ce mot de passe, toute la sauvegarde est inutile. Vous devez donc noter ce mot de passe dans un endroit où vous pourrez facilement le récupérer. Dans le contexte de la création d’une sauvegarde iOS 17 comme solution de secours pour l’installation de la version bêta d’iOS 18, vous devrez décider si c’est un compromis acceptable.

Créez une archive iPhone locale sur votre Mac

Réaliser ce type de sauvegarde ne nécessite que de l’espace disque et un peu de patience :

Branchez l’iPhone sur votre Mac. Ouvrez une nouvelle fenêtre du Finder (choisissez Fichier > Nouvelle fenêtre du Finderou appuyez sur Commande-N). Dans la barre latérale à gauche, sélectionnez votre iPhone sous Emplacements. Si vous souhaitez crypter les données, cliquez sur le bouton Crypter la sauvegarde locale cochez la case et définissez un mot de passe. Dans l’onglet Général, cliquez sur Sauvegarder maintenant. Cliquez Gérer les sauvegardes. Faites un clic droit (ou Ctrl-clic) sur la sauvegarde que vous avez effectuée et choisissez Archive.

Créez une sauvegarde d’archive d’un iPhone connecté sur l’ordinateur (MacOS illustré ici). Capture d’écran de Jeff Carlson/CNET

En prenant l’étape supplémentaire consistant à marquer la sauvegarde comme archive, vous évitez qu’elle soit écrasée par la prochaine sauvegarde locale ou supprimée automatiquement si le Mac manque d’espace.

Définir la sauvegarde comme une archive. Capture d’écran de Jeff Carlson/CNET

Créer une archive iPhone locale sous Windows



L’application iTunes reste le principal moyen de travailler avec un iPhone connecté sous Windows. Ouvrez iTunes et procédez comme suit :

Branchez l’iPhone sur votre ordinateur Windows. Dans iTunes, cliquez sur le iPhone bouton en haut à gauche. Cliquez Résumé. Si vous souhaitez crypter les données, cliquez sur le bouton Crypter la sauvegarde locale option et définir un mot de passe. Cliquez Sauvegarder maintenant. Cliquez Gérer les sauvegardes. Cliquez avec le bouton droit sur la sauvegarde que vous avez effectuée et choisissez ArchiveCette étape supplémentaire protège la sauvegarde contre l’écrasement par la prochaine sauvegarde locale ou contre la suppression automatique si l’ordinateur manque d’espace.

Avec une archive en place, vous pouvez commencer à utiliser la version bêta d’iOS 18 en sachant que si quelque chose justifie un retour à iOS 17, vous pouvez rapidement remettre votre iPhone en service.