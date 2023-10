Avant Deepika Padukone, ce Padukone était la superstar de Bollywood, décédée très jeune à cause de...

Guru Dutt était un artiste très talentueux, dont les films « Pyaasa », « Kaagaz Ke Phool », « Chaudhvin Ka Chand » et « Sahib Bibi Aur Ghulam » sont des classiques du cinéma hindi.

Deepika Padukone est sans aucun doute l’une des actrices les plus populaires en Inde aujourd’hui, mais bien avant elle, il y avait une star mondiale à Bollywood portant le nom de Padukone. De nombreux films de ce Padukone sont des chefs-d’œuvre du cinéma hindi. Une fois, il s’est adressé à Dilip Kumar avec l’offre de son film emblématique qui figurait dans la liste des « 100 plus grands films » du Times Magazine, mais Dilip Kumar a rejeté l’offre et il a lui-même décidé de jouer dans ce film et a livré une performance classique.

Nous parlons du légendaire acteur, écrivain, réalisateur et producteur de Bollywood Guru Dutt, dont le vrai nom était Vasant Kumar Shivshankar Padukone. Lorsque Dilip Kumar a refusé de travailler dans le film « Pyaasa » de Guru Dutt, il a décidé de se lancer dans le film. Le film est non seulement un succès commercial mais aussi un chef-d’œuvre du cinéma indien.

Guru Dutt était un artiste très talentueux, dont les films « Pyaasa », « Kaagaz Ke Phool », « Chaudhvin Ka Chand » et « Sahib Bibi Aur Ghulam » sont des classiques du cinéma hindi. Le magazine Times avait inclus « Pyaasa » dans sa liste des « 100 plus grands films ». En plus d’être le héros principal du film, Guru Dutt était le scénariste, réalisateur et producteur de « Pyaasa », qui met en vedette Mala Sinha, Waheeda Rehman et Johnny Walker dans des rôles importants. Selon les médias, Guru Dutt avait écrit une histoire intitulée « Kashmakash » à l’âge de 22 ans et « Pyaasa » a été réalisé à partir de cette histoire.

Il ne serait pas faux de dire que Guru Dutt est l’un des meilleurs artistes que le cinéma indien ait jamais vu. Il a été retrouvé mort dans son appartement à Mumbai le 10 octobre 1964. La cause du décès du grand artiste était considérée comme la consommation d’alcool et de somnifères, bien qu’aujourd’hui encore, il n’y ait pas d’opinion claire à ce sujet.