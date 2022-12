Avant de vous rendre à cette fête de fin d’année, préparez-vous à l’avance avec des protéines et des légumes verts pour éviter les kilos superflus – Shaw Local

Les vacances sont remplies de fêtes, d’excuses pour sortir dîner, profiter de quelques cocktails supplémentaires, d’apéritifs et de douceurs sucrées.

Mais les experts en santé du comté de McHenry avertissent de ne pas abuser et d’entrer dans la nouvelle année avec des kilos en trop qui pourraient continuer à s’accumuler s’ils ne sont pas prudents.

“Tout ce qui implique de se réunir implique de la nourriture”, a déclaré Becky Moore, coordinatrice du fitness au McHenry Recreation Center, où elle enseigne des cours de fitness en groupe et est en charge de l’entraînement personnel.

Amy Paulus, infirmière praticienne en gestion du poids à l’hôpital Good Shepherd de Barrington où elle traite de nombreux patients du comté de McHenry, a fait écho à Moore.

“Les vacances peuvent encourager la suralimentation et les comportements sédentaires et il y a beaucoup d’aliments riches en calories”, a déclaré Paulus. “Nous devons pratiquer la pleine conscience pendant cette saison pour nous assurer que nous n’avons pas de gain de poids excessif qui ira [with us] dans la nouvelle année [and] qui se compilerait au fil de l’année.

Elle encourage à trouver des façons d’être actif avec sa famille et ses amis à l’extérieur de la maison. Moore a suggéré de se regrouper et de marcher même les jours froids.

Becky Moore, coordinatrice de conditionnement physique au centre de loisirs McHenry, dirige un cours Les Mills Body Pump and Core le jeudi 22 décembre 2022, au centre de McHenry. (Gregory Shaver — gshaver@shawmedia.com/Gregory Shaver pour Shaw Media)

Paulus a également encouragé à « grignoter judicieusement » et à ne pas introduire les tentations dans la maison. N’achetez pas les jolies gâteries des fêtes emballées omniprésentes dans les magasins pendant cette saison.

Si les friandises supplémentaires se retrouvent dans la maison, Paulus recommande d’avoir un “endroit sûr” pour les garder “hors de vue hors de l’esprit”. Cet endroit sûr pourrait être dans une armoire du garage plutôt que dans une poubelle dans le garde-manger.

“Mettez-les quelque part pour qu’ils ne soient pas simplement assis là à dire:” Viens me manger “”, a déclaré Paulus.

Moore a suggéré que lorsque vous allez à l’épicerie, il est préférable de magasiner d’abord dans les allées extérieures. C’est ici que les articles les plus sains et les plus frais sont stockés.

Lorsque vous achetez des articles comme la salsa, évitez les options de marque stockées dans une allée intérieure et optez plutôt pour celles fraîchement emballées que l’on trouve généralement près du rayon charcuterie. Les choix de marque comprennent généralement des conservateurs malsains et des sucres cachés, a déclaré Moore, ajoutant qu’il faut toujours lire les étiquettes des aliments.

Le premier ingrédient, a déclaré Moore, est ce que le produit va contenir le plus et “s’il y a des mots sur l’étiquette que vous ne pouvez pas lire, ce n’est probablement pas bon pour vous”.

Avant de se rendre à une fête, beaucoup ont tendance à s’affamer dans l’attente de manger à la fête, mais Paulus et d’autres experts ont déclaré que c’était une erreur.

“Ne vous affamez pas avant une fête de vacances, car vous ne ferez que mourir de faim et finirez par manger plus de calories”, a déclaré Richelle Gomez, diététiste agréée chez Northwestern Medicine à McHenry.

Il est préférable de manger des collations légères et riches en protéines tout au long de la journée, sinon soyez prêt à manger tout et n’importe quoi à la fête, a déclaré Paulus. Elle a recommandé des repas de pré-fête de poulet grillé râpé sur de la laitue romaine avec une vinaigrette César hypocalorique ou de la charcuterie à faible teneur en sodium sur des concombres avec un peu de fromage à la crème.

“Les protéines réduiront la faim”, a déclaré Paulus. « Nous voulons nous assurer que nous n’allons pas à ces événements affamés. Les protéines favorisent la plénitude.

Gomez a recommandé lors de la préparation d’un repas de pré-fête de créer une assiette moitié fruits ou légumes et l’autre moitié une combinaison de céréales et de protéines.

Moore, Gomez et Paulus ont mis en garde contre la consommation excessive d’alcool pendant la période des fêtes – et toute l’année – car l’alcool est chargé de calories et de sucre cachés et peut en fait rendre les gens plus affamés.

Ils disent d’être attentifs et recommandent un verre d’eau entre chaque cocktail, même entre les cocktails sans alcool qui peuvent être riches en sucre et en sirops. Ils recommandent également d’éviter de se rassembler autour des tables d’apéritif et de cocktail.

Gomez a suggéré de boire des spritzers au vin – moitié vin, moitié eau pétillante – au lieu d’un grand verre de vin qui réduisait de moitié les calories du vin. En buvant de l’alcool, Moore a suggéré de s’en tenir à des alcools clairs comme la vodka qui contiennent beaucoup moins de calories. Il en va de même pour les sodas clairs.

Lorsque vous apportez des hors-d’œuvre à une fête, apportez des aliments sains tels que de minuscules boulettes de fromage Mozzarella, des tomates cerises et un brin de basilic sur de petits cure-dents avec un filet de vinaigre balsamique ou une planche de charcuterie chargée de légumes, de noix, de viandes et de fromages.

En ce qui concerne les desserts, Gomez a recommandé de boire une tasse de thé avant le dessert pour vous empêcher de trop manger ou même de vous faire plaisir.

Kathy Schmidt, de McHenry, participe à un cours Les Mills Body Pump and Core le jeudi 22 décembre 2022 au McHenry Recreation Center. (Gregory Shaver — gshaver@shawmedia.com/Gregory Shaver pour Shaw Media)

Cependant, quand quelqu’un en fait trop lors d’une fête, Paulus a dit, “ne te culpabilise pas.” Il existe une solution.

“Vous avez environ 24 heures pour brûler les calories supplémentaires”, a déclaré Paulus. « Mettez-vous en déficit calorique le lendemain. Qu’il s’agisse de réduire les calories ou de faire de l’exercice supplémentaire… c’est la clé pour s’assurer que l’excès de carburant ne se transforme pas en graisse. Vous avez 24 heures. Ensuite, après ce délai, il est stocké. Ne le laissez pas être stocké.

Lorsqu’il s’agit de rester physiquement actif pendant ces journées mouvementées, Gomez, Paulus, Moore et Mike Pagan, coach de santé certifié et entraîneur personnel et entraîneur sportif chez Advocate Good Shepherd à Barrington, conviennent tous que l’objectif est d’au moins 30 minutes d’activité physique chacun jour, 150 minutes par semaine.

Ces 30 minutes peuvent être divisées en segments de 10 minutes trois fois par jour et inclure des activités simples, telles que courir ou monter et descendre les escaliers, se précipiter dans la maison et faire les travaux ménagers à un rythme plus rapide.

D’autres activités physiques qui ne nécessitent pas d’abonnement à une salle de sport ou d’équipement coûteux comprennent les cercles de bras, les squats, les sauts avec écart et l’utilisation d’articles ménagers tels que de petits meubles, des boîtes de soupe ou des litres d’eau ou de lait attachés aux extrémités d’un manche à balai. ascenseurs pour construire le tonus musculaire, a déclaré Moore.

Ils ont tous accepté de faire n’importe quoi, juste de bouger – même, a déclaré Gomez, c’est 10 minutes “de faire le hokey pokey”.