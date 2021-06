Avant de rencontrer Trump, le gouverneur du Texas Abbott dénonce les politiques d’immigration de Biden alors que le vice-président Harris annonce sa première visite à la frontière – RT USA News

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a condamné les politiques d’immigration du président Joe Biden comme étant « imprudentes » quelques jours seulement avant que le vice-président Kamala Harris ne se rende à la frontière, accusant l’administration d’une augmentation de la migration illégale.

Le voyage de Harris étant prévu plus tard cette semaine, Abbott a publié mercredi une déclaration préemptant la visite, affirmant que la Maison Blanche « politiques d’ouverture des frontières » permettent au Texas d’être « envahi » par « gangs et contrebandiers ».

«Le vice-président a été nommé Border Czar il y a plus de 90 jours, et pendant ce temps, les Texans ont vu leurs maisons cambriolées, leurs biens endommagés et des armes pointées sur leur tête alors que les cartels, les contrebandiers et les trafiquants d’êtres humains profitent de l’ouverture imprudente de l’administration Biden. politiques frontalières », a déclaré le gouverneur républicain, accusant Harris de « ignorant les véritables zones à problèmes le long de notre frontière sud ».

Elle échouera dans sa mission si elle refuse de parler aux habitants du secteur Del Rio dont les maisons et les ranchs sont envahis par les gangs et les contrebandiers.

Le vice-président Harris ignore les zones à problèmes de notre frontière sud qui sont envahies par les politiques imprudentes d’ouverture des frontières de Biden.Depuis mars, @TxDPS a arrêté plus de 1,7k criminels et saisi suffisamment de fentanyl pour tuer plus de 21 millions de personnes.TX continue de renforcer la sécurité de la frontière. pic.twitter.com/xa3xAzSrMV – Greg Abbott (@GregAbbott_TX) 23 juin 2021

Un porte-parole du vice-président a déclaré qu’elle se rendrait à El Paso, au Texas, vendredi. Bien que cela marquerait sa première visite à la frontière, l’employée de Harris a indiqué qu’elle s’était rendue au Guatemala et au Mexique plus tôt ce mois-ci pour « s’attaquer aux causes profondes de la migration » aux États-Unis, au milieu de ce que le chef de la sécurité intérieure de Biden a qualifié de record d’immigration en 20 ans à la frontière sud.

Les commentaires du gouverneur interviennent également quelques jours avant une tournée frontalière prévue avec l’ancien président Donald Trump le 30 juin. En acceptant l’invitation d’Abbott la semaine dernière, l’ex-POTUS a déclaré que Biden avait transformé la frontière en un « zone de catastrophe non atténuée » et a créé le « la pire crise frontalière de l’histoire des États-Unis ».

Abbott a également critiqué à plusieurs reprises les politiques d’immigration de Biden, qui visaient à annuler un certain nombre de restrictions imposées sous l’administration Trump. En mars, le gouverneur a lancé l’opération Lone Star aux côtés du ministère de la Sécurité publique du Texas (DPS), affirmant qu’elle lutterait contre une augmentation du trafic d’êtres humains et de drogue dans l’État tout en accusant le président de la frontière « crise. »





Mercredi, Abbott a déclaré que l’opération avait procédé à 1 700 arrestations criminelles, appréhendé plus de 41 000 migrants illégaux et « saisi de suffisamment de fentanyl pour tuer plus de 21 millions de personnes », se référant à un puissant opioïde synthétique fréquemment impliqué dans les surdoses de drogue.

Outre l’opération Lone Star, la semaine dernière, Abbott a également déclaré que le Texas construirait son propre mur frontalier, tentant de tenir une promesse électorale clé de l’ancien président Donald Trump. Alors que l’administration précédente n’avait pu terminer qu’environ 450 milles du mur, dont la plupart ont remplacé les barrières existantes le long de la frontière de 2 000 milles, Abbott s’est engagé à mener le projet à terme, en consacrant 250 millions de dollars de fonds publics à un « acompte. » Pendant ce temps, la collecte de fonds privée a déjà rapporté plus de 450 000 $.

Abbott a jeté les bases du mur du Texas avec une déclaration de catastrophe le 31 mai, qui citait des urgences dans des dizaines de comtés le long de la frontière tout en notant que le « afflux continu d’individus traversant illégalement la frontière entre le Texas et le Mexique » pose un « menace imminente » à l’état. Bien que généralement réservée aux catastrophes naturelles, la déclaration a permis à Abbott de demander des fonds à l’État pour le nouveau mur frontalier, obtenant finalement 250 millions de dollars à cette fin.





