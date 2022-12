Avant de réinitialiser votre Nintendo Switch en usine, faites-le d’abord

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles vous pourriez vouloir vous débarrasser d’un Commutateur Nintendo cette saison des fêtes. Vous le mettez peut-être à niveau parce que vous avez un modèle plus récent (comme la version à écran OLED) ; vous pourriez le redonner à un ami ou à un membre de votre famille ; ou vous pourriez l’échanger ou le vendre. (Si vous cherchez à vendre un appareil pour un peu d’argent supplémentaireil existe de nombreuses options, mais .)

Mais peu importe la raison, vous voulez toujours vous assurer qu’il a été réinitialisé en usine et que toutes vos informations personnelles en ont été effacées.

La réinitialisation d’usine de votre console présente de nombreux avantages, mais le principal étant que le retour de votre appareil à ses paramètres par défaut d’origine protège toutes les informations personnelles sensibles qui pourraient être laissées sur le système. Même si de nombreuses personnes ne stockent pas autant d’informations privées sur leurs consoles de jeu que sur, par exemple, un téléphone ou un ordinateur, effectuer une réinitialisation d’usine est une bonne pratique pour se prémunir contre d’éventuels problèmes de confidentialité.

Avant de réinitialiser…

Nintendo propose quelques conseils et suggestions que vous devez garder à l’esprit avant de réinitialiser. Tout d’abord, la société indique que la réinitialisation de votre Nintendo Switch devrait prendre environ cinq minutes pour les consoles exécutant la version 10.0.0 ou supérieure du système d’exploitation.

De plus, la société décrit quelles données seront perdues si vous initialisez (terme de Nintendo pour la réinitialisation d’usine) votre Switch. Cette liste est assez simple et comprend des données de sauvegarde, des captures d’écran et des informations utilisateur qui ont été stockées sur l’appareil.

Pour déplacer votre compte et vos sauvegardes de jeu vers un nouveau Switch, suivez les instructions détaillées ici.

Si vous souhaitez effacer uniquement des données spécifiques, vous pouvez utiliser les paramètres de gestion des données de Nintendo pour choisir ce qui est supprimé sans avoir à réinitialiser complètement votre appareil.

Il est important de noter que votre Switch doit être connecté à Internet pendant que vous réinitialisez ou initialisez votre appareil, et que vos comptes Nintendo seront dissociés pendant le processus de réinitialisation.

Comment réinitialiser votre Switch

La réinitialisation de votre Switch est un processus assez simple. Tout ce que vous avez à faire est d’aller à Les paramètres du système dans le menu principal, faites défiler jusqu’à Système et sélectionnez-le. Une fois que vous êtes dans Systèmefaites défiler vers le bas du menu et sélectionnez Options de formatage. Il est important de noter que, si le contrôle parental est actif sur votre Switch, vous serez invité à saisir votre code PIN de contrôle parental après avoir sélectionné Options de formatage.

Après avoir entré Options de formatagevous devez sélectionner Initialiser la console pour réinitialiser votre Switch en usine. Lisez les informations qui vous sont présentées à l’écran et cliquez sur Prochain. Enfin, sélectionnez Initialiser pour terminer le processus de réinitialisation d’usine de votre Nintendo Switch.