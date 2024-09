Avant de plaider coupable, Hunter Biden a voulu plaider Alford. Qu’est-ce que c’est ?

Hunter Biden plaidoyer de culpabilité soudain Jeudi, les accusations fiscales ont été précédées d’objections vigoureuses de la part des procureurs lorsque son avocat a déclaré qu’il était prêt à renoncer à un procès et à entrer dans ce qu’on appelle un plaidoyer Alford.

La surprise a eu lieu devant un tribunal fédéral de Los Angeles, où plus de 100 jurés potentiels avaient été convoqués pour être interrogés. Hunter Biden a finalement plaidé coupable de neuf chefs d’accusation dans cette affaire l’accusant de ne pas avoir payé au moins 1,4 million de dollars d’impôts sur quatre ans.

Avant le plaidoyer de culpabilité, l’avocat de Hunter Biden a déclaré qu’il souhaitait plaider la cause Alford et renoncer à un procès.

« Cela peut être résolu aujourd’hui », a déclaré l’abbé Lowell au juge.

Les procureurs ont cependant objecté et le juge a fait une pause.

Le plaidoyer Alford doit son nom à une affaire de 1970 devant la Cour suprême des États-Unis impliquant Henry Alford, de Caroline du Nord, qui avait plaidé coupable de meurtre au deuxième degré pour éviter la peine de mort, mais avait néanmoins affirmé son innocence. La Cour suprême a déclaré qu’il n’y avait pas eu de violation constitutionnelle.

Le Le ministère de la Justice déclare Un plaidoyer Alford se produit lorsque quelqu’un « maintient son innocence à l’égard de l’accusation pour laquelle il propose de plaider coupable ».

Les procureurs fédéraux ne peuvent pas consentir à un plaidoyer Alford « sauf dans les circonstances les plus inhabituelles » et seulement avec l’approbation de hauts responsables à Washington, indique un manuel du ministère de la Justice.

« Je veux que les choses soient parfaitement claires : les États-Unis s’opposent à un plaidoyer Alford », a déclaré le procureur Leo Wise devant le tribunal. « Hunter Biden n’est pas innocent. Hunter Biden est coupable. Il n’a pas le droit de plaider coupable selon des conditions spéciales qui ne s’appliquent qu’à lui. »

Le juge fédéral Mark Scarsi a déclaré qu’il n’avait pas besoin de l’approbation du gouvernement. Mais après une pause, les avocats de Hunter Biden ont abandonné leur démarche et il a plaidé coupable.

La plupart des États ont une forme de plaidoyer Alford, bien que les plaidoyers de culpabilité traditionnels soient plus courants.

En 2018, John Dylan Adams a plaidé Alford dans le Tennessee dans le meurtre de l’étudiante infirmière Holly Bobo en échange d’une peine de prison de 35 ans. Les procureurs ont déclaré qu’il était moins impliqué que son frère aîné qui purge une peine d’emprisonnement à perpétuité.

En Arkansas, Damien Echols, Jason Baldwin et Jesse Misskelley, connus sous le nom de « West Memphis Three », ont été libérés de prison en 2011 pour la mort de trois garçons. Ils ont été autorisés à clamer leur innocence tout en plaidant coupable en échange d’une peine de 18 ans et d’un crédit pour le temps passé en prison. cherchent actuellement à laver leur honneur.

Suivez Ed White sur https://twitter.com/edwritez