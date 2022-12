Avant de faire des folies sur un nouvel iPhone ou Android, considérez ces choses

Les meilleurs téléphones que vous pouvez acheter en ce moment, comme le iPhone 14 Prola Google Pixel 7 Pro et Samsung Galaxy S22 Ultra, offrent toutes les fonctionnalités dont vous pourriez avoir besoin. Grâce à leurs performances exceptionnelles, leurs systèmes de caméras incroyables et une gamme de fonctionnalités supplémentaires, ces téléphones haut de gamme représentent le summum de la technologie mobile. Il n’est donc pas surprenant que ces téléphones haut de gamme soient également proposés à des prix exorbitants. Les coûts énormes de ces appareils signifient qu’ils sont hors de portée pour beaucoup d’entre nous, ou sont tout simplement inutiles si vous avez juste besoin d’un appareil solide pour vos essentiels quotidiens.

Le grand nombre de choix parmi une variété de fabricants de téléphones devrait faciliter les achats, mais parfois cela rend les choses plus confuses, que vous recherchiez le téléphone d’élite de la plus haute qualité ou un téléphone plus abordable comme le GooglePixel 6A. Les meilleurs appareils sur le marché ont non seulement des prix différents, mais aussi des spécifications de caméra, des tailles d’écran et des capacités de stockage différentes.

Pour vous aider à surmonter une partie du jargon et à dépenser votre argent judicieusement, j’ai rassemblé mes conseils pour acheter un téléphone en 2022.

Comment acheter un nouveau téléphone : les meilleurs conseils d’achat de téléphone

Sachez ce qui vous tient le plus à cœur : Est-ce la taille de l’écran ? Qualité de l’appareil photo ? Vie de la batterie? Cela vous aidera à affiner vos choix. Des téléphones comme l’iPhone 14 Pro ou le Pixel 7 Pro, par exemple, contiennent des appareils photo incroyables qui rivaliser avec la qualité que vous obtiendriez d’un reflex numérique . Si vous êtes photographe, dépenser de l’argent ici est une bonne idée. Sinon, vous pouvez probablement vous épargner un paquet.

Ne négligez pas le milieu de gamme : Les fonctionnalités des produits phares de l'année dernière se répercutent toujours sur les combinés de milieu de gamme de cette année. Vous pouvez obtenir un excellent téléphone qui fait presque tout ce qu'un téléphone haut de gamme peut faire pour une fraction du prix. Le Pixel 7 Pro de Google contient un excellent appareil photo à zoom, mais le Pixel 7 de base a la plupart des mêmes caractéristiques clés et est proposé à un prix plus raisonnable.

Achetez les soldes : Recherchez des remises importantes et des offres promotionnelles autour des grandes vacances, en particulier le Prime Day d'Amazon et le Black Friday. Et découvrez quel est votre délai de grâce au cas où vous auriez besoin d'un retour ou d'un échange rapide.

Téléphones de l'année dernière : Ils peuvent souvent être beaucoup aussi. Attendez le lancement de cette année pour obtenir le téléphone de l'année dernière à moindre coût, lorsque les magasins et les opérateurs pourraient essayer de décharger leur stock existant.

Présentez d'abord le téléphone dans un magasin : Vous pouvez aimer ou détester son apparence et sa sensation en personne.

Vérifiez si vous êtes déjà investi : Avez-vous déjà acheté beaucoup d'applications iPhone et de films iTunes ? Restez avec un iPhone si vous voulez toujours y accéder. De même, si vous avez investi dans de nombreuses applications Android, vous voudrez rester de ce côté de la clôture. Sinon, c'est assez simple pour changer de plate-forme .

Acheter un étui et un protecteur d'écran : Vous protégerez votre téléphone contre les dommages coûteux et augmenterez la valeur de revente ou d'échange du téléphone lorsque vous serez prêt à passer à autre chose.

Performances du smartphone par rapport au budget

En général, la performance s’aligne sur le coût. La technologie la plus récente et la plus performante a généralement un prix élevé. Les téléphones phares contiennent les meilleurs appareils photo, les processeurs les plus puissants et peuvent même arborer des technologies de pointe comme écrans flexibles. Les prix élevés signifient que ces téléphones ne valent la peine d’être considérés que pour ceux qui veulent la dernière technologie absolue dans leurs poches.

Cependant, tout le monde n’a pas besoin d’une telle technologie de pointe, ou peut simplement ne pas vouloir dépenser les 1 000 $ ou plus généralement nécessaires pour l’obtenir. Heureusement, le secteur de milieu de gamme du monde du téléphone a été l’un des champs de bataille les plus féroces pour les entreprises, ce qui a donné lieu à des téléphones incroyables qui ne feront pas sauter la banque. Des fonctionnalités telles que la recharge sans fil et les appareils photo à objectifs multiples qui étaient autrefois le domaine des produits phares sont désormais monnaie courante sur les téléphones de milieu de gamme.

Même les téléphones économiques offriront toujours une qualité d’appareil photo décente et suffisamment de puissance pour que vous puissiez profiter de toute votre navigation Web quotidienne, de WhatsApp et d’Instagram.

4G ou 5G ?

La 5G est la dernière norme qui promet des vitesses de données mobiles ultra-rapides lorsque vous êtes en déplacement. Comme toute nouvelle technologie, il est courant de la voir sur des appareils haut de gamme, mais il est également de plus en plus courant de la trouver sur des téléphones beaucoup plus abordables.

La couverture pour la 5G n’est pas encore partout, il est donc important de vous demander si vous avez besoin de vitesses 5G et surtout, si elles sont disponibles là où vous vivez. Si vous prévoyez de garder votre téléphone pendant au moins deux ans, vous pouvez vous attendre à ce que la 5G devienne de plus en plus la norme pendant cette période. Si vous êtes sur la clôture à ce sujet maintenant, il se peut que dans neuf mois vous vous sentiez différemment et que vous regrettiez de ne pas avoir sauté le pas plus tôt.

Taille de l’écran

Tous les téléphones sont devenus de plus en plus grands au cours des dernières années, avec l’iPhone 14 Pro Max mesurant 6,68 pouces et le Galaxy S22 Ultra à 6,8 pouces. Les petits téléphones ne sont plus si courants, mais il y a quelques options à considérer si vous ne voulez pas d’un écran massif étirant vos poches.

Apple a choisi de ne pas mettre à jour l’iPhone 13 Mini cette année, mais il est toujours officiellement en vente sur l’Apple Store et à 5,4 pouces, il est beaucoup plus petit que l’iPhone 14 de 6,1 pouces. Du côté Android, le Google Pixel 6A L’écran de 6,1 pouces en fait l’un des meilleurs téléphones plus petits, mais même dans ce cas, ce n’est pas ce que vous appelleriez minuscule.

Performances de la caméra

Les fonctionnalités de l’appareil photo ont été un point majeur pour se vanter des téléphones récents, les fabricants voulant toujours un nombre plus grand et plus excitant, que ce soit le nombre de mégapixels ou la quantité d’objectifs d’appareil photo réels. Trois caméras arrière sont désormais courantes – un objectif ordinaire, un objectif ultra-large et un téléobjectif – même avec des téléphones à budget limité contenant plusieurs caméras.

C’est formidable, car plus d’objectifs signifient plus d’options de prise de vue lorsque vous êtes en déplacement. Mais cela ne signifie pas qu’un appareil photo multi-objectif est aussi bon qu’un autre. Comme pour les performances du processeur, plus vous dépensez, meilleurs sont les résultats que vous obtiendrez généralement, les meilleurs appareils photo absolus se trouvant généralement sur les produits phares les plus chers.

Recherchez des fonctionnalités telles que les zooms optiques (plutôt que numériques), le mode nuit pour de meilleures images en basse lumière et la stabilisation optique de l’image. Parfois, ces fonctionnalités peuvent ne pas être claires et il n’est pas possible de juger des performances d’un appareil photo simplement en regardant les spécifications. Si vous vous souciez vraiment des compétences photographiques de votre téléphone, prenez le temps de consulter les critiques et de voir comment son appareil photo fonctionne avant de dépenser votre argent.

Vie de la batterie

La plupart des téléphones, du budget aux produits phares d’élite, peuvent durer la majeure partie d’une journée avec une seule charge. Les téléphones plus gros peuvent avoir des batteries plus grosses, mais ils ont aussi des écrans plus grands et des processeurs souvent plus puissants, de sorte qu’ils aspirent rapidement ce jus supplémentaire. Peu de téléphones vous donneront plus d’une journée d’utilisation. Voici quelques éléments à garder à l’esprit :

Prévoyez toujours de recharger complètement votre téléphone pendant la nuit.

Recherchez des fonctionnalités telles que la charge rapide, qui permettent à votre téléphone de consommer beaucoup d’énergie en peu de temps. Vérifiez si votre téléphone est livré avec un chargeur plus rapide compatible, car une ancienne prise USB peut ne pas le prendre en charge.

Votre batterie durera plus longtemps si vous évitez les tâches plus exigeantes telles que les jeux ou le streaming vidéo. Garder la luminosité de l’écran basse aidera également.

Performances du processeur

Les téléphones haut de gamme intègrent des processeurs puissants avec généralement jusqu’à 12 Go de RAM. C’est suffisant pour que ces téléphones exécutent n’importe quelle tâche sans transpirer, mais vous n’avez pas besoin de dépenser de l’argent de niveau phare pour obtenir d’excellentes performances.

La plupart des téléphones de milieu de gamme décents offrent suffisamment de puissance pour répondre à tous vos besoins quotidiens. Vous pourrez toujours jouer à presque tous les jeux de la boutique Google Play et retouchez vos photos haute résolution dans des applications telles que Snapseed. Il y a peu de choses que vous pourriez lancer sur la plupart des téléphones de milieu de gamme qu’ils ne pourraient pas gérer.

Au fur et à mesure que vous vous déplacez vers l’extrémité budgétaire du spectre, c’est à ce moment-là que vous commencerez à remarquer un certain ralentissement avec des choses comme les jeux. Les jeux 3D plus exigeants peuvent sembler plus saccadés et peuvent même s’arrêter de manière inattendue. Cependant, les tâches de base telles que l’envoi d’e-mails, l’écoute de Spotify et la navigation sur Instagram ne devraient pas poser de problème.

De combien de stockage de téléphone avez-vous besoin ?

La plupart des téléphones, même les plus économiques, disposent d’au moins 32 Go de stockage, dont 10 peuvent être occupés par des applications préinstallées et le système d’exploitation du téléphone. Si vous ne prévoyez jamais d’enregistrer de vidéo et que le jeu n’est pas votre truc, 32 Go pourraient suffire, mais sinon, vous devriez considérer 64 Go ou même 128 Go comme un minimum.

Les téléphones haut de gamme, en particulier ceux qui peuvent enregistrer des vidéos 4K de haute qualité, offrent des capacités de 256 Go ou plus. Avec autant d’espace, vous aurez à peine besoin de réfléchir à deux fois avant d’avoir à effacer les anciens fichiers.

Si le téléphone prend en charge les cartes microSD, c’est une autre affaire, car vous pouvez acheter des cartes microSD de 32 Go (ou plus) pour très peu d’argent ces jours-ci et en insérer une dans votre téléphone augmentera considérablement la quantité de stockage à laquelle vous aurez accès.

Fonctionnalités bonus

Bon nombre de ces fonctionnalités sont désormais courantes sur les téléphones à différents prix et méritent d’être gardées à l’esprit lorsque vous magasinez.

Lecteur d’empreintes digitales ou reconnaissance faciale : Un scanner peut être à l’arrière, ou même intégré de manière invisible à l’écran. La sécurité biométrique, comme on l’appelle, est plus sûre que d’avoir à se souvenir d’un code PIN.

Résistant à l’eau: Prenez-vous souvent des appels sous la pluie ? Recherchez un téléphone avec au moins un indice de protection IP67 pour le protéger de l’eau et des boissons renversées.