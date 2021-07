Avant de choisir un projet, je vois s’il y a une sensibilité au genre ou non : Pankaj Tripathi | Nouvelles des gens

Mumbai : l’acteur Pankaj Tripathi, qui impressionne par son jeu d’acteur réaliste et fait rire ses fans avec son timing comique, a parlé de ce qu’il garde à l’esprit lorsqu’il choisit un film.

« Parfois, je choisis des histoires que j’aime ou des personnages que j’aime, ou quelque chose dans le film que je veux vraiment faire passer aux gens, comme un message. Avant de choisir un projet, je vois s’il y a ou non une sensibilité au genre et ce qu’essaie un cinéaste à dire à travers le film », a déclaré Pankaj à IANS.

« La collecte au box-office est un sous-produit. Je veux juste faire passer un message à travers un film. Chaque histoire a pour but de faire passer un message. Alors, je garde cela à l’esprit », a-t-il ajouté.

L’acteur attend actuellement la sortie de son prochain film « Mimi », avec Kriti Sanon.

Le film raconte l’histoire d’une fille qui veut tenter sa chance à Bollywood et finit par devenir la mère porteuse d’un couple. Pankaj fait partie intégrante du parcours et des luttes de Mimi.

Le film met également en vedette Sai Tamhankar, Supriya Pathak et Manoj Pahwa, et sera diffusé à partir du 30 juillet sur Jio Cinema et Netflix.